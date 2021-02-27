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Philips AventRinnapadjad

SCF254/61

4.9

| (273) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet

Ülim mugavus ja kasutuskindlus

Philips Aventi ühekordsed rinnapadjad muudavad rinnaga toitmise mugavamaks. Kärjekujuline tekstuur, üliõhuke imav sisu ning lekkevaba ja hingav materjal tagavad kuiva enesetunde ja mugavuse nii päeval kui ka öösel.

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Ülim mugavus ja kasutuskindlus

  • Ühekordse kasutusega rinnapadjad

Meekärje tekstuuriga pealiskiht

Meekärje tekstuuriga pealiskiht

Meekärje tekstuuriga pealiskiht on nahale pehme ja mugav.

Üliimav materjal ja kolmekihiline sisu

Üliimav materjal ja kolmekihiline sisu

Üliimav sisu aitab niiskust lukustada ning hoiab naha päeval ja öösel kuivana.

Lekkekindel ja hingav väliskiht

Väliskiht on lekkekindel, hoides riided kuivana, kuid tagab siiski hingavuse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

273

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

1

27/02/2021

Eesti

Eesti

Ülipehmed, hea imavuse ja disainiga!

Proovisin Aventi rinnapatju ja need osutusid väga headeks: on tõesti ülipehmed ja hea imavusega, mis ongi minu jaoks rinnapatjade juures kõige olulisemad näitajad! Lisaboonuseks veel see, et tänu kahele kleepsule püsivad need paremini kui enamus teisi rinnapatju. Mina kasutasin neid ka ilma rinnahoidjateta - kleepisin lihtsalt pluusi külge, sest kodus ma enamasti rinnahoidjat ei kanna. Kiidan ka rinna kuju järgivat disaini! Ökoloogilisele jalajäljele mõeldes ehk ei oleks vaja iga rinnapatja eraldi pakendada, samas tagab see hügieenilisuse ja saab lihtsalt kotti visata kaasa võtmiseks, minul küll on ka korduvkasutatav rinnapatjade kotike olemas.

Positiivsed omadused

Pehmus ja hea imavus

Negatiivsed omadused

Palju pakendit

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF254/24 Rinnapadjad

Kasutamise kuupäev 2021-01-27

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF254/24 Rinnapadjad

Kasutamise kuupäev 2021-01-27

27/02/2021

Eesti

Eesti

Väga head rinnapadjad

Meeldis, et rinnapadjad olid õhukesed, aga samas väga hea imavusega. Üpris suured, aga ei jäänud kuskilt välja piiluma. Läbi pluusi neid ka näha ei olnud. Olen väga rahul! Ainus miinus võibolla siis see, et rinnapadjad on eraldi pakendatud ja nii tekib rohkem prahti. Samas kotti on just neid parem nii panna :)

Positiivsed omadused

Õhukesed, hea imavus, mugavad

Negatiivsed omadused

Eraldi pakendatud

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF254/24 Rinnapadjad

Kasutamise kuupäev 2021-01-27

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF254/24 Rinnapadjad

Kasutamise kuupäev 2021-01-27

07/03/2021

Latvija

Latvija

Brīnišķīgi plāns!

Izvēlējos šos ieliktnīšus tādēļ, ka tie ir ļoti plāni, izteikti mīksti, elpojoši un pilda savu funkciju perfekti. Apņem krūti, pielīp audumam un nenošļūk. Noteikti ieteiktu to arī citām māmiņām, jo tik ērtus neesmu līdz šim lietojusi. To nejūt! Lieliska kvalitāte, lielisks produkts.

Positiivsed omadused

Paldies, kvalitāte ir lieliska.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF254/24 Krūštura ieliktņi

Kasutamise kuupäev 2020-11-07

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF254/24 Krūštura ieliktņi

Kasutamise kuupäev 2020-11-07

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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