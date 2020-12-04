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Tootmine lõpetatud
Aitab stimuleerida ja lõdvestuda
Philips Aventi SCF258/02 aitab stimuleerida ja lõdvestuda.
Stimuleerimine ja lõdvestamine
Soojalt või külmalt kasutamine
2 tk
Valutavate või täisvalgunud rindade rahustamiseks. Hoidke külmikus või sügavkülmikus. Kasutage alati varrukatega.
Välja töötatud koostöös ämmaemanda ja imetamisnõustajaga, kes on aidanud emadel leida õigeid imemisvõtteid juba 20 aastat.
Suuremaks mugavustundeks nahale
4.8
5-st
27
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
04/12/2020
Magyarország
Több mint melltartóbetét
Nagyon szerettem használni, főként a lehűtve, de nem csak melltartóbetétként használtam, hanem a császáros hegemre is. Nagyon jó, hogy rá lehet tenni a borítást, nem érintkezik közvetlen a bőrrel és jó puha anyagból készült.
Positiivsed omadused
minden
Negatiivsed omadused
nincs
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See arvustus tehti tootele SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Kasutamise kuupäev 2019-12-04
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Kasutamise kuupäev 2019-12-04
Tigris19
22/02/2020
Magyarország
Nagyon hasznos fejéshez
Főleg fejésnél volt számomra rendkívül hasznos! Meggyorsította a tejleadó reflexet, ezért lerövidítette az amúgy hosszúra nyúlt fejéseket. Tartós anyag és egyszerű használat, egyszerű termék, de jól jön! A hűtött verziót szerencsére nem kellett használnom.
Positiivsed omadused
Tökéletes kiegészítés fejéshez
Negatiivsed omadused
Akciósan vettük, így nagyon megérte
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Kasutamise kuupäev 2019-10-22
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Kasutamise kuupäev 2019-10-22
Krisi2019
22/02/2020
Magyarország
A termék kiválóan segített a bajban
Mint szoptatós anyuka,sajnos összetalálkoztam a mellgyulladással. Szerencsére időben észrevettem és már a gyermek születésekor beszereztem ezt a csodát! Amint éreztem a gyulladást már használatba is vetettem a betéteket! Pár óra használat után és a pici babám helyes szopizásával már el is múltak a fájdalmaim. Valóban ajánlanám minden szoptatós anyukának,hogy legyen az otthonában,hiszem bármikor lehet valamilyen probléma!
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See arvustus tehti tootele SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Kasutamise kuupäev 2019-01-21
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Kasutamise kuupäev 2019-01-21
Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast