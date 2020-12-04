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Tootmine lõpetatud

Philips AventKaks-ühes termopadi

SCF258/02

4.8

| (27) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Aitab stimuleerida ja lõdvestuda

Philips Aventi SCF258/02 aitab stimuleerida ja lõdvestuda.

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Rinnapiima voolu stimuleerimiseks enne toitmist

Aitab stimuleerida ja lõdvestuda

  • Stimuleerimine ja lõdvestamine

  • Soojalt või külmalt kasutamine

  • 2 tk

Külmalt kasutamine – valutavate või täisvalgunud rindade rahustamine

Külmalt kasutamine – valutavate või täisvalgunud rindade rahustamine

Valutavate või täisvalgunud rindade rahustamiseks. Hoidke külmikus või sügavkülmikus. Kasutage alati varrukatega.

Välja töötatud imetamisnõustaja poolt

Välja töötatud koostöös ämmaemanda ja imetamisnõustajaga, kes on aidanud emadel leida õigeid imemisvõtteid juba 20 aastat.

Kaasas pehmed varrukad

Kaasas pehmed varrukad

Suuremaks mugavustundeks nahale

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.8

5-st

27

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

04/12/2020

Magyarország

Magyarország

Több mint melltartóbetét

Nagyon szerettem használni, főként a lehűtve, de nem csak melltartóbetétként használtam, hanem a császáros hegemre is. Nagyon jó, hogy rá lehet tenni a borítást, nem érintkezik közvetlen a bőrrel és jó puha anyagból készült.

Positiivsed omadused

minden

Negatiivsed omadused

nincs

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Kasutamise kuupäev 2019-12-04

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Kasutamise kuupäev 2019-12-04

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Nagyon hasznos fejéshez

Főleg fejésnél volt számomra rendkívül hasznos! Meggyorsította a tejleadó reflexet, ezért lerövidítette az amúgy hosszúra nyúlt fejéseket. Tartós anyag és egyszerű használat, egyszerű termék, de jól jön! A hűtött verziót szerencsére nem kellett használnom.

Positiivsed omadused

Tökéletes kiegészítés fejéshez

Negatiivsed omadused

Akciósan vettük, így nagyon megérte

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Kasutamise kuupäev 2019-10-22

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Kasutamise kuupäev 2019-10-22

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

A termék kiválóan segített a bajban

Mint szoptatós anyuka,sajnos összetalálkoztam a mellgyulladással. Szerencsére időben észrevettem és már a gyermek születésekor beszereztem ezt a csodát! Amint éreztem a gyulladást már használatba is vetettem a betéteket! Pár óra használat után és a pici babám helyes szopizásával már el is múltak a fájdalmaim. Valóban ajánlanám minden szoptatós anyukának,hogy legyen az otthonában,hiszem bármikor lehet valamilyen probléma!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Kasutamise kuupäev 2019-01-21

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Kasutamise kuupäev 2019-01-21

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