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  • Kiire intelligentne soojendamine
  • Kiire intelligentne soojendamine
  • Kiire intelligentne soojendamine

Tootmine lõpetatud

Philips AventDigitaalne pudelisoojendaja

SCF260/22

3.7
| (18) Auhinnad
Kiire intelligentne soojendamine
Uus digitaalne pudeli- ja beebitoidusoojendaja muudab beebi toidu soojendamise kiireks ja ohutuks. Täiustatud tehnoloogia arvutab soojendusaega automaatselt. Valige vaid mõned käivitussuvandid ja laske pudelisoojendajal teha ülejäänu.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Kiire intelligentne soojendamine

  • 220–240 V

Ülikiire, mitu soojendusvõimalust

Ülikiire, mitu soojendusvõimalust

Tehke vaid mõned valikud ja iQ tehnoloogia arvutab soojendusaja, mil teie lapse toit ettevaatlikult ja ühtlaselt soojendatakse.

Annab teada, millal toit valmis on

Lihtsasti kasutatav digitaalekraan annab teile teavet.

Kuumutab ohutult ja ühtlaselt

Kuumutab ohutult ja ühtlaselt

Toit soojendatakse ühtlaselt, ilma kuumemate osadeta. Automaatne väljalülitamine tähendab, et pole ülekuumutamise ohtu.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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3.7

5-st

18

Auhinnad

3

10/09/2020

Polska

Polska

Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo

Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.

Positiivsed omadused

Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

22/12/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

rewelacja

nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

10/12/2014

Polska

Polska

bez niego ani rusz!

Bardzo uatwia życie mamy dwójki dzieci :) Szybkość, pewność i bezpieczeństwo użytkowania, fajnie wygląda nakuchennym blacie ;)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

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Lahtiütlused

  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 

  1. Ei soovitata kasutada 11 oz / 330 ml PP poolläbipaistva Philipsi Aventi pudeliga.