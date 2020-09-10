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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
SCF260/22
220–240 V
Tehke vaid mõned valikud ja iQ tehnoloogia arvutab soojendusaja, mil teie lapse toit ettevaatlikult ja ühtlaselt soojendatakse.
Lihtsasti kasutatav digitaalekraan annab teile teavet.
Toit soojendatakse ühtlaselt, ilma kuumemate osadeta. Automaatne väljalülitamine tähendab, et pole ülekuumutamise ohtu.
3.7
5-st
18
Auhinnad
Sk@pek
10/09/2020
Polska
Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo
Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.
Positiivsed omadused
Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Zoe41
22/12/2015
Polska
Kinnitatud ostja
rewelacja
nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
daga800
10/12/2014
Polska
bez niego ani rusz!
Bardzo uatwia życie mamy dwójki dzieci :) Szybkość, pewność i bezpieczeństwo użytkowania, fajnie wygląda nakuchennym blacie ;)
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See arvustus tehti tootele SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat
Ei soovitata kasutada 11 oz / 330 ml PP poolläbipaistva Philipsi Aventi pudeliga.