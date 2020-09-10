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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
SCF260/37
220–240 V
Philips Aventi digitaalne pudelisoojendaja arvutab vajaliku soojendusaja automaatselt vastavalt toidu tüübile, kogusele ja algtemperatuurile. Toit soojeneb ühtlaselt ilma kuumalaikudeta. Automaatne väljalülitus tähendab, et ülekuumutusoht puudub.
Philips Aventi digitaalne pudelisoojendaja võimaldab teil beebitoitu soojendada kiiresti ja ühtlaselt. Seade soojendab 125 ml piima toatemperatuurile vähem kui kahe minutiga.
Philips Aventi digitaalse pudelisoojendaja digitaalset ekraani on lihtne kasutada. See hoiab teid teabega kursis kogu soojendustsükli ajal ning annab teada, kui toit on valmis.
3.7
5-st
18
Auhinnad
Sk@pek
10/09/2020
Polska
Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo
Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.
Positiivsed omadused
Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Zoe41
22/12/2015
Polska
Kinnitatud ostja
rewelacja
nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
daga800
10/12/2014
Polska
bez niego ani rusz!
Bardzo uatwia życie mamy dwójki dzieci :) Szybkość, pewność i bezpieczeństwo użytkowania, fajnie wygląda nakuchennym blacie ;)
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See arvustus tehti tootele SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat
Pudel ei ole tootega kaasas
Ei soovitata kasutada 11 oz / 330 ml PP poolläbipaistva Philipsi Aventi pudeliga.