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  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
  • Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile

Tootmine lõpetatud

Philips AventNatural harjutustass

SCF262/06

5
| (168) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile
Meie uus Natural harjutustass lihtsustab beebi üleminekut pudelilt tassile. Pehmepinnalised käepidemed võimaldavad beebil pudelit ise käes hoida ja samas juua tuttavlikust lutist.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Lihtsustage oma beebi üleminekut joogitassile

  • Natural

  • 150 ml

  • Keskmise vooga lutt

  • 4k+

Pehmed harjutuskäepidemed väikestele kätele

Pehmed harjutuskäepidemed väikestele kätele

Harjutuskäepidemed aitavad teie lapsel tassi käes hoida ning iseseisvalt juua. Lisaks sellele, et lapsel on nendest käepidemetest oma väikeste kätega lihtne kinni hoida, on need ka mittelibiseva kummikattega.

Koolikutevastane klapp, mis vähendab koolikuid ja rahutust

Koolikutevastane klapp, mis vähendab koolikuid ja rahutust

Koolikutevastane klapp ennetab õhu sattumist beebi kõhtu, et vähendada koolikuid ja rahutust.

Kõik osad on mugavalt nõudepesumasinakindlad

Kõik osad on mugavalt nõudepesumasinakindlad

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Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

168

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

2
1

27/01/2021

Eesti

Eesti

Väga praktiline abivahend!

Philips Avent harjutustass on ideaalne valik lapsele joomise õpetamiseks. Meie laps ei olnud varasemalt luttide ega lutipudelitega kokku puutunud, aga seoses lisatoidu saamisega tekkis vajadus vee juurde andmiseks. See tass on väga mõnusa suurusega – laps jõuab seda ise tõsta, sangad on heast mitte-libisevast materjalist ja väga suupärane. Vanemate silmarõõmuks on tegemist ka väga minimalistliku välimusega. Sobib kaasa võtta ka igale poole. Ei riiva kuidagi kellegi silma. Sangad on mõnusa suurusega - nendega on hea ka sügelevaid igemeid kratsida. Nendest kinni haaramine on ka pisikestele kätele väga kerge. Lutt laseb piisavalt vett läbi, et laps õpiks sellest jooma ja samas on see piisavalt turvaline, et näiteks autosõidule kaasa võtta. Igate pidi multifunktsionaalne tass, mis on meie koju jõudmisest saadik igapäevases kasutuses olnud. Võtab lapse lausa plaksutama!

Positiivsed omadused

Väga mugav ja ilus kasutada

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF262/06 Natural harjutustass

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF262/06 Natural harjutustass

20/01/2021

Eesti

Eesti

Harjutustass

Philips avent joogitass Aitäh selle võimaluse eest olla katsetaja rollis! Pudeli luti osa on lapsele täpselt paras ega pole liiga suur. Hea tass lapsele, kes saab veel rinda, sest lutt on üsna sarnane ka beebide lutipudeliga aga samal ajal saab ta seda ka ise korralikult käes hoida. Meie laps on 7-kuune ja kuna vahepeal kimbutab kõhukinnisus, siis sai talle sellega ploomimehu anda ja tassi hoidmisega sai ta kenasti hakkama. Söögitoolis istudes ja tassiga askeldades ei tekkinud ka nö uputust. Ehk lutt ei lase liialt kergelt vedelikke läbi, samuti ka tassi kaas hoiab ilusti peal ja ei ole hirmu, et kotis jook laiali läheb. Laps ei tõmmanud sellest ka jooki kurku. Meie jäime väga rahule ja ootame, et saaks ka teisi jooke proovida.

Positiivsed omadused

Lapsel hea kätte haarata

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF262/06 Natural harjutustass

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF262/06 Natural harjutustass

19/01/2021

Eesti

Eesti

Harjutustass

Saime testimiseks 7-kuusele Philips Avent Natural harjutustassi. Eelnevalt kasutasime alates sünnist lisaks Philips Natural lutipudelit. Kujult ja olemuselt on need täiesti erinevad kuid üleminek lutipudelilt tassile toimus kergesti. Tassi on lapsel mugavam ise sangadest kinni hoida ning tass on ka kõvasti väiksem ja madalam. Tassil on head libisemisvastased ja käepärased sangad, millest laps ilusti kinni haarab, et siis lutiots suu poole sihtida. Lutiaugu läbilaskvus on ka juba suuremale lapsele kohasem ning kättesaadavus parem. Tass lapsele kätte andes, oskab sellega ise ilusti majandada, lisaks vahepeal on põnev ka sellega koputada vastu põrandat või lauda. Ka vanemale on see tass mugavam kuna on pisem ning lutikork ühildub ka teiste Philips pudelitega (rinnapump, Natural suurem lutipudel jms). Samuti on tassil minimaalne mõõtmisskaala peale märgitud, millest on hea piima soojendamisel lähtuda. Meie oleme tootega rahul, aitäh :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF262/06 Natural harjutustass

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF262/06 Natural harjutustass

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Lahtiütlused

  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 

  1. 0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011

  2. Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine, rahutus, väänlemine ja toidu väljaajamine.