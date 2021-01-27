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Tootmine lõpetatud
Natural
150 ml
Keskmise vooga lutt
4k+
Harjutuskäepidemed aitavad teie lapsel tassi käes hoida ning iseseisvalt juua. Lisaks sellele, et lapsel on nendest käepidemetest oma väikeste kätega lihtne kinni hoida, on need ka mittelibiseva kummikattega.
Koolikutevastane klapp ennetab õhu sattumist beebi kõhtu, et vähendada koolikuid ja rahutust.
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5.0
5-st
168
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
Hellu
27/01/2021
Eesti
Väga praktiline abivahend!
Philips Avent harjutustass on ideaalne valik lapsele joomise õpetamiseks. Meie laps ei olnud varasemalt luttide ega lutipudelitega kokku puutunud, aga seoses lisatoidu saamisega tekkis vajadus vee juurde andmiseks. See tass on väga mõnusa suurusega – laps jõuab seda ise tõsta, sangad on heast mitte-libisevast materjalist ja väga suupärane. Vanemate silmarõõmuks on tegemist ka väga minimalistliku välimusega. Sobib kaasa võtta ka igale poole. Ei riiva kuidagi kellegi silma. Sangad on mõnusa suurusega - nendega on hea ka sügelevaid igemeid kratsida. Nendest kinni haaramine on ka pisikestele kätele väga kerge. Lutt laseb piisavalt vett läbi, et laps õpiks sellest jooma ja samas on see piisavalt turvaline, et näiteks autosõidule kaasa võtta. Igate pidi multifunktsionaalne tass, mis on meie koju jõudmisest saadik igapäevases kasutuses olnud. Võtab lapse lausa plaksutama!
Positiivsed omadused
Väga mugav ja ilus kasutada
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF262/06 Natural harjutustass
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF262/06 Natural harjutustass
Nupsik
20/01/2021
Eesti
Harjutustass
Philips avent joogitass Aitäh selle võimaluse eest olla katsetaja rollis! Pudeli luti osa on lapsele täpselt paras ega pole liiga suur. Hea tass lapsele, kes saab veel rinda, sest lutt on üsna sarnane ka beebide lutipudeliga aga samal ajal saab ta seda ka ise korralikult käes hoida. Meie laps on 7-kuune ja kuna vahepeal kimbutab kõhukinnisus, siis sai talle sellega ploomimehu anda ja tassi hoidmisega sai ta kenasti hakkama. Söögitoolis istudes ja tassiga askeldades ei tekkinud ka nö uputust. Ehk lutt ei lase liialt kergelt vedelikke läbi, samuti ka tassi kaas hoiab ilusti peal ja ei ole hirmu, et kotis jook laiali läheb. Laps ei tõmmanud sellest ka jooki kurku. Meie jäime väga rahule ja ootame, et saaks ka teisi jooke proovida.
Positiivsed omadused
Lapsel hea kätte haarata
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF262/06 Natural harjutustass
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF262/06 Natural harjutustass
Birx
19/01/2021
Eesti
Harjutustass
Saime testimiseks 7-kuusele Philips Avent Natural harjutustassi. Eelnevalt kasutasime alates sünnist lisaks Philips Natural lutipudelit. Kujult ja olemuselt on need täiesti erinevad kuid üleminek lutipudelilt tassile toimus kergesti. Tassi on lapsel mugavam ise sangadest kinni hoida ning tass on ka kõvasti väiksem ja madalam. Tassil on head libisemisvastased ja käepärased sangad, millest laps ilusti kinni haarab, et siis lutiots suu poole sihtida. Lutiaugu läbilaskvus on ka juba suuremale lapsele kohasem ning kättesaadavus parem. Tass lapsele kätte andes, oskab sellega ise ilusti majandada, lisaks vahepeal on põnev ka sellega koputada vastu põrandat või lauda. Ka vanemale on see tass mugavam kuna on pisem ning lutikork ühildub ka teiste Philips pudelitega (rinnapump, Natural suurem lutipudel jms). Samuti on tassil minimaalne mõõtmisskaala peale märgitud, millest on hea piima soojendamisel lähtuda. Meie oleme tootega rahul, aitäh :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF262/06 Natural harjutustass
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF262/06 Natural harjutustass
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011
Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine, rahutus, väänlemine ja toidu väljaajamine.