Philips avent joogitass Aitäh selle võimaluse eest olla katsetaja rollis! Pudeli luti osa on lapsele täpselt paras ega pole liiga suur. Hea tass lapsele, kes saab veel rinda, sest lutt on üsna sarnane ka beebide lutipudeliga aga samal ajal saab ta seda ka ise korralikult käes hoida. Meie laps on 7-kuune ja kuna vahepeal kimbutab kõhukinnisus, siis sai talle sellega ploomimehu anda ja tassi hoidmisega sai ta kenasti hakkama. Söögitoolis istudes ja tassiga askeldades ei tekkinud ka nö uputust. Ehk lutt ei lase liialt kergelt vedelikke läbi, samuti ka tassi kaas hoiab ilusti peal ja ei ole hirmu, et kotis jook laiali läheb. Laps ei tõmmanud sellest ka jooki kurku. Meie jäime väga rahule ja ootame, et saaks ka teisi jooke proovida.