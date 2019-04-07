30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Lihtsalt lisage vett, laadige ja pange 2 minutiks mikrolaineahju võimsusel 1100–1850 W, 4 minutiks võimsusel 850–1000 W või 6 minutiks võimsusel 500–850 W.
Sobib enamiku mikrolaineahjudega. Mugav reisimiseks.
4.6
5-st
8
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Ella
07/04/2019
Україна
Быстро,экономно,эффективно
Замечательный стерилизатор,всего лишь 2 минуты и бутылочки,молокоотсос,соски и детская посуда становятся стерильными.Он лёгкий,занимает мало места,удобен в путешествиях. Этот бюджетный вариант вы обязательно оцените по достоинству.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
Barbra24
19/05/2020
Česká republika
Obrovský každodenní pomocník
Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.
Positiivsed omadused
rychlé použití, skladné, vhodné na cestování
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Pandabocs
21/10/2019
Magyarország
A legjobban kihasznált babaholmi
Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat