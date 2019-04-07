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Tootmine lõpetatud
Philips Aventi mikrolainesteriliseerija sobib enamiku müügil olevate mikrolaineahjudega. Väikeste mõõtmete tõttu saab seda mugavalt reisile kaasa võtta. Nii on steriilne pudel alati käepärast, kui lähete lühikesele kahepäevareisile või ka pikemale puhkusele välismaale. See on ideaalne ka lisasteriliseerijana vanavanemate kodus. Mõõtmed: 166 (K), 280 (L), 280 (P) mm.
Mikrolainesteriliseerija külgedel on klambrid lisaohutuse tagamiseks. Klambrid sulgevad kaane turvaliselt, nii et kuum vesi ei pääseks nõust välja, kui võtate steriliseerija mikrolaineahjust. Lisaks püsivad külgklambrid steriliseerija ohutuks käsitsemiseks jahedad.
Sisu püsib suletult steriilsena 24 tundi
4.6
5-st
8
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Ella
07/04/2019
Україна
Быстро,экономно,эффективно
Замечательный стерилизатор,всего лишь 2 минуты и бутылочки,молокоотсос,соски и детская посуда становятся стерильными.Он лёгкий,занимает мало места,удобен в путешествиях. Этот бюджетный вариант вы обязательно оцените по достоинству.
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See arvustus tehti tootele SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
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See arvustus tehti tootele SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
Barbra24
19/05/2020
Česká republika
Obrovský každodenní pomocník
Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.
Positiivsed omadused
rychlé použití, skladné, vhodné na cestování
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See arvustus tehti tootele SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
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See arvustus tehti tootele SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Pandabocs
21/10/2019
Magyarország
A legjobban kihasznált babaholmi
Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.
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See arvustus tehti tootele SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
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See arvustus tehti tootele SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
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