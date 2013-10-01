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Tootmine lõpetatud
220–240 V
Aursterilisaator on tõestatult tõhusaim viis lapse kaitsmiseks kahjulike bakterite vastu. Sarnaselt haiglates kasutatavate sterilisaatoritega eemaldab auru intensiivne kuumus kahjulikud bakterid.
Lisage vaid vett, laadige ja lülitage sisse. Sisu on steriilne ja kasutusvalmis ligikaudu 8 minutiga
Mahutab kuni kuus 260 ml Aventi pudelit või kaks Philips Aventi rinnapumpa ja tarvikut.
5.0
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Indy
01/10/2013
Polska
Bardzo przydatny
Bardzo wygodny sterylizator parowy, w mojej opinii lepszy od sterylizatorów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Wymiarami przystosowany do butelek AVENT.
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See arvustus tehti tootele Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy
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See arvustus tehti tootele Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy
Mesty
26/02/2024
Magyarország
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Gyorsan, alaposan sterilizál
Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.
Positiivsed omadused
gyors, alapos, egyszerű
Negatiivsed omadused
maradék vizet nehéz belőle kiönteni
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See arvustus tehti tootele SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
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See arvustus tehti tootele SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Macóka
26/09/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.
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See arvustus tehti tootele SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
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See arvustus tehti tootele SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat