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  • Steriliseerib 6 pudelit 8 minutiga
  • Steriliseerib 6 pudelit 8 minutiga

Tootmine lõpetatud

Philips Avent ExpressElektriline aursterilisaator

SCF274/26

5
| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Steriliseerib 6 pudelit 8 minutiga
Kiire ja lihtne kasutada
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Kiire ja lihtne kasutada

Steriliseerib 6 pudelit 8 minutiga

  • 220–240 V

Tõhus sterilisatsioon

Tõhus sterilisatsioon

Aursterilisaator on tõestatult tõhusaim viis lapse kaitsmiseks kahjulike bakterite vastu. Sarnaselt haiglates kasutatavate sterilisaatoritega eemaldab auru intensiivne kuumus kahjulikud bakterid.

Kiire ja lihtne kasutada

Kiire ja lihtne kasutada

Lisage vaid vett, laadige ja lülitage sisse. Sisu on steriilne ja kasutusvalmis ligikaudu 8 minutiga

Suur mahtuvus

Suur mahtuvus

Mahutab kuni kuus 260 ml Aventi pudelit või kaks Philips Aventi rinnapumpa ja tarvikut.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

7

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

01/10/2013

Polska

Polska

Bardzo przydatny

Bardzo wygodny sterylizator parowy, w mojej opinii lepszy od sterylizatorów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Wymiarami przystosowany do butelek AVENT.

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See arvustus tehti tootele Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy

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See arvustus tehti tootele Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy

26/02/2024

Magyarország

Magyarország

Kinnitatud ostja

Gyorsan, alaposan sterilizál

Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.

Positiivsed omadused

gyors, alapos, egyszerű

Negatiivsed omadused

maradék vizet nehéz belőle kiönteni

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See arvustus tehti tootele SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

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See arvustus tehti tootele SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.

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See arvustus tehti tootele SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

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