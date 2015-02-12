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Tootmine lõpetatud

Philips AventDigitaalne aurusterilisaator

SCF276/26

5
| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Alati valmis, kui teie olete
Philips Aventi digitaalne aurusterilisaator töötab kiiresti ja pidevalt, hoides sisu steriilsena, kuni te seda vajate, andes teile rohkem aega oma toimetusteks.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Täiustatud tehnoloogia ööpäevaringseks steriliseerimiseks

Alati valmis, kui teie olete

  • 220–240 V

iQ tehnoloogia- vastab arukalt teie vajadustele

iQ tehnoloogia- vastab arukalt teie vajadustele

Philipsi uusima Avent iQ tehnoloogiaga tooted on intelligentsed ja tundlikud – loodud lapse toitmise ja tema eest hoolitsemise lihtsustamiseks.

Steriilne sisu ööpäevaringselt

Steriilne sisu ööpäevaringselt

Hoiab sisu steriilsena, korrates tsüklit pidevalt ööpäevaringselt. Pausifunktsioon võimaldab eemaldada esemeid ilma tsüklit katkestamata.

Digitaalnäidik hoiab teid informeeritud

Digitaalnäidik hoiab teid informeeritud

Täiustatud digitaalne näidik ja helimärguanded hoiavad teid kogu steriliseerimistsükli ajal asjadega kursis.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

12/02/2015

Polska

Polska

Ten produkt spełnia w 100% swoje zadanie

Produkt jest łatwy w obsłudze. Dzięki niemu szybko i sprawnie mogłam wysterylizować butelki, smoczki i laktator :) polecam!!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

31/08/2014

Polska

Polska

wygoda dla mamy

Bardzo ułatwił mi zadanie podczas sterylizacji smoczków i butelek - naprawdę chwilka - szybki załadunek, szybka steryzlizacja i mogłam je znów spokojnie używać. Teraz, kiedy moje dzieci nie używają już ani butelek, ani smoczków (uff) sterylizator przekazałam siostrze i znów jest w stałym użyciu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

17/06/2019

România

România

Nelipsit unei mamici

Folosesc de 2 ani si 4 luni acest tip de sterilizator Sunt mega mulțumită de produs ,am bibetoane dezinfectate non stop ,usor de folosit Recomand cu incredere inamicilor so viitoarelor mamici!

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See arvustus tehti tootele SCF276/42 Sterilizator digital cu abur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF276/42 Sterilizator digital cu abur

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  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 