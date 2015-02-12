30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
220–240 V
Philipsi uusima Avent iQ tehnoloogiaga tooted on intelligentsed ja tundlikud – loodud lapse toitmise ja tema eest hoolitsemise lihtsustamiseks.
Hoiab sisu steriilsena, korrates tsüklit pidevalt ööpäevaringselt. Pausifunktsioon võimaldab eemaldada esemeid ilma tsüklit katkestamata.
Täiustatud digitaalne näidik ja helimärguanded hoiavad teid kogu steriliseerimistsükli ajal asjadega kursis.
5.0
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
joann87k
12/02/2015
Polska
Ten produkt spełnia w 100% swoje zadanie
Produkt jest łatwy w obsłudze. Dzięki niemu szybko i sprawnie mogłam wysterylizować butelki, smoczki i laktator :) polecam!!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
gracet
31/08/2014
Polska
wygoda dla mamy
Bardzo ułatwił mi zadanie podczas sterylizacji smoczków i butelek - naprawdę chwilka - szybki załadunek, szybka steryzlizacja i mogłam je znów spokojnie używać. Teraz, kiedy moje dzieci nie używają już ani butelek, ani smoczków (uff) sterylizator przekazałam siostrze i znów jest w stałym użyciu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Vioflo2783
17/06/2019
România
Nelipsit unei mamici
Folosesc de 2 ani si 4 luni acest tip de sterilizator Sunt mega mulțumită de produs ,am bibetoane dezinfectate non stop ,usor de folosit Recomand cu incredere inamicilor so viitoarelor mamici!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF276/42 Sterilizator digital cu abur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF276/42 Sterilizator digital cu abur
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat