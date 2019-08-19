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  • Steriliseerib 6 pudelit 2 minutiga*
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  • Steriliseerib 6 pudelit 2 minutiga*
  • Steriliseerib 6 pudelit 2 minutiga*
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  • Steriliseerib 6 pudelit 2 minutiga*

Tootmine lõpetatud

Philips AventMikrolainesteriliseerija alguskomplekt

SCF277/01

5
| (8) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Steriliseerib 6 pudelit 2 minutiga*
Avent mikrolainesteriliseerija alguskomplekt on kompaktne ja kerge ning sobib ideaalselt koju ja reisile.
Kuva kõik eelised

Eriti kiire sterilisaator, lihtne kasutada

Steriliseerib 6 pudelit 2 minutiga*

  • Klassikaline

Lisage lihtsalt vett, täitke ja asetage mikrolaineahju

Lisage lihtsalt vett, täitke ja asetage mikrolaineahju

Lisage lihtsalt vett, täitke ja asetage kõigest kaheks minutiks mikrolaineahju. Tsükli täpne kestus sõltub mikrolaineahju võimsusest: 2 min võimsusel 1100–1850 vatti, 4 min võimsusel 850–1000 vatti, 6 min võimsusel 500–850 vatti.

Mugav reisimiseks. Sobib enamiku mikrolaineahjudega.

Mugav reisimiseks. Sobib enamiku mikrolaineahjudega.

Philips Aventi mikrolainesteriliseerija sobib enamiku müügil olevate mikrolaineahjudega. Väikeste mõõtmete tõttu saab seda mugavalt reisile kaasa võtta. Nii on steriilne pudel alati käepärast, kui lähete lühikesele kahepäevareisile või ka pikemale puhkusele välismaale. See on ideaalne ka lisasteriliseerijana vanavanemate kodus. Mõõtmed: 166 (K), 280 (L), 280 (P) mm.

Sisu püsib suletult steriilsena 24 tundi

Sisu püsib suletult steriilsena 24 tundi

Sisu püsib suletult steriilsena 24 tundi

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

8

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
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1

19/08/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék, meg vagyok elégedve vele!

Könnyű használni, praktikus, gyors! Megkönnyíti a mindennapjait az embernek.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

16/08/2019

Magyarország

Magyarország

Praktikus, gyors, könnyen kezelhető

A terméket 10 éve vásároltam. Mindkét gyermekemnél kiváló szolgálatot tett. Könnyen kezelhető. Villám gyorsan fertőtleníthetők benne a cumik és a cumisüvegek. A készülék könnyen tisztítható. Utazáskor is rendelkezésre áll. A legtöbb mikrohullámú sütőbe belefér.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

14/08/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes termék

Már az első perctől kezdve használjuk! Tökéletesen sterilizál mindent ami a babának való... cumi, cumisüveg, mellszívó, itatópohár, stb... nagyon megkönnyíti a munkát. Csak ajánlani tudom minden Anyukának!!

See arvustus tehti tootele SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

See arvustus tehti tootele SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

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Lahtiütlused

  1. 2 min võimsusel 1100–1850 W, 4 min võimsusel 850–1000 W, 6 min võimsusel 500–800 W.