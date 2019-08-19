30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Klassikaline
Lisage lihtsalt vett, täitke ja asetage kõigest kaheks minutiks mikrolaineahju. Tsükli täpne kestus sõltub mikrolaineahju võimsusest: 2 min võimsusel 1100–1850 vatti, 4 min võimsusel 850–1000 vatti, 6 min võimsusel 500–850 vatti.
Philips Aventi mikrolainesteriliseerija sobib enamiku müügil olevate mikrolaineahjudega. Väikeste mõõtmete tõttu saab seda mugavalt reisile kaasa võtta. Nii on steriilne pudel alati käepärast, kui lähete lühikesele kahepäevareisile või ka pikemale puhkusele välismaale. See on ideaalne ka lisasteriliseerijana vanavanemate kodus. Mõõtmed: 166 (K), 280 (L), 280 (P) mm.
Sisu püsib suletult steriilsena 24 tundi
5.0
5-st
8
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
vinyola6
19/08/2019
Magyarország
Kiváló termék, meg vagyok elégedve vele!
Könnyű használni, praktikus, gyors! Megkönnyíti a mindennapjait az embernek.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Botianya
16/08/2019
Magyarország
Praktikus, gyors, könnyen kezelhető
A terméket 10 éve vásároltam. Mindkét gyermekemnél kiváló szolgálatot tett. Könnyen kezelhető. Villám gyorsan fertőtleníthetők benne a cumik és a cumisüvegek. A készülék könnyen tisztítható. Utazáskor is rendelkezésre áll. A legtöbb mikrohullámú sütőbe belefér.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Moncsi84
14/08/2019
Magyarország
Tökéletes termék
Már az első perctől kezdve használjuk! Tökéletesen sterilizál mindent ami a babának való... cumi, cumisüveg, mellszívó, itatópohár, stb... nagyon megkönnyíti a munkát. Csak ajánlani tudom minden Anyukának!!
See arvustus tehti tootele SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
See arvustus tehti tootele SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
2 min võimsusel 1100–1850 W, 4 min võimsusel 850–1000 W, 6 min võimsusel 500–800 W.