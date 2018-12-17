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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Kõrvaldab 99,9% kahjulikest pisikutest
Steriliseerib kuue minutiga
Mahutab kuus Philips Aventi pudelit
Reguleeritav kolm ühes disain
Sterilisaatori ainulaadne mooduldisain võimaldab pudeleid ja tarvikuid paindlikult paigutada ja lihtsasti organiseerida. See teeb täitmise ja tühjendamise väga mugavaks. Samuti võtab see köögis minimaalselt ruumi.
Sterilisaator hoiab sisu - lutipudelid, rinnapumbad jne - steriilsena kuni 24 tundi juhul, kui selle kaant ei avata.
Mahutab kuni kuus 330 ml Philips Aventi Classic ja Natural sarja lutipudelit, et saaksite neid korraga steriliseerida.
4.9
5-st
181
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Vykintas
17/12/2018
Lietuva
Puikus pirkinys
Išties geras pirkinys, labai džiaugiasi žmona, nebereikia virinto vandens, žaisti su plovimais ir kankintis prie kriauklės. Paprastas dalykas, paspaudi mygtuką, po kelių minučių jau buteliukai sterilizuoti. Patogu ir paprasta. Telpa man daugiau buteliukų vaiko, šeši apačioje, jeigu mažesni, galima sudėti irdaugiau viršuje, žindukai ir visą kitką pirkau taip pat avent, tai net ir nebaisu dėti :)
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See arvustus tehti tootele SCF284/03 „Trys viename“ elektrinis garų sterilizatorius
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF284/03 „Trys viename“ elektrinis garų sterilizatorius
kokoNT
16/02/2020
Polska
Kampaania osa
Bohater zwalczający niewidocznych przeciwników
Jestem mamą 8- miesięcznego synka Ignasia. Intensywnie od niedawna eksploatujemy smoczki, butelki, gryzaki i inne zabawki. Sterylizator jest nieocenioną pomocą w utrzymaniu czystości rzeczy, które przecież moje dziecko bierze ciągle do buzi. Dzięki temu urządzeniu mam pewność, że wszelkie groźne dla niego zarazki są skutecznie zabijane. W praktyce urządzenie jest stosunkowo sporych rozmiarów (dzięki czemu jest bardzo pojemne). Posiada dwa poziomy - górny dla smoczków i dziubków do butelek, a drugi na same butelki i większe elementy. Sterylizator jest banalny w obsłudze - nalewamy wodę na podstawkę, włączamy i gotowe. Wystarczy poczekać około 6 minut (plus czas do ostygnięcia) i proces zakończony. Podczas pracy urządzenie jest bardzo ciche i wydziela niewiele pary. Polecam sterylizator każdemu, komu dobro pociechy nie jest obojętne!
Positiivsed omadused
Cicha praca, skuteczne działanie, spora pojemność jednego wsadu, mała ilość wydzielanej pary
Negatiivsed omadused
Brak
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See arvustus tehti tootele SCF284/03 Elektryczny sterylizator parowy 3 w 1
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malamyszka25
15/02/2020
Polska
Kampaania osa
Ten produkt jest rewelacyjny !
polecam każdej młodej zabieganej mamie, SKRACA czas wyparzania butelek więc więcej czasu możemy spędzić z maluszkiem.
Positiivsed omadused
oszczędza czas , precyzyjnie i szybko sterylizuje butelki ,pojemny
Negatiivsed omadused
brak
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