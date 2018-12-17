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  • Mugav ja efektiivne steriliseerimine
  • Mugav ja efektiivne steriliseerimine
  • Mugav ja efektiivne steriliseerimine
  • Mugav ja efektiivne steriliseerimine
  • Mugav ja efektiivne steriliseerimine
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  • Mugav ja efektiivne steriliseerimine
  • Mugav ja efektiivne steriliseerimine
  • Mugav ja efektiivne steriliseerimine
  • Mugav ja efektiivne steriliseerimine

Tootmine lõpetatud

Philips AventKolm ühes elektriline aurusterilisaator

SCF284/03

4.9
| (181) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Mugav ja efektiivne steriliseerimine
Tänu reguleeritavale suurusele võtab Philipsi Aventi kolm ühes elektriline aurusterilisaator köögis äärmiselt vähe ruumi, kuid mahutab samas täiuslikult kõik, mida soovite steriliseerida, olgu nendeks siis paar pisikest eset või terve sterilisaatoritäis tarvikuid.
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Paindlik ja lihtne laadimine

Mugav ja efektiivne steriliseerimine

  • Kõrvaldab 99,9% kahjulikest pisikutest

  • Steriliseerib kuue minutiga

  • Mahutab kuus Philips Aventi pudelit

  • Reguleeritav kolm ühes disain

Kolm ühes mooduldisain

Kolm ühes mooduldisain

Sterilisaatori ainulaadne mooduldisain võimaldab pudeleid ja tarvikuid paindlikult paigutada ja lihtsasti organiseerida. See teeb täitmise ja tühjendamise väga mugavaks. Samuti võtab see köögis minimaalselt ruumi.

Kui te kaant ei ava, püsib sisu steriilsena kuni 24 tundi

Kui te kaant ei ava, püsib sisu steriilsena kuni 24 tundi

Sterilisaator hoiab sisu - lutipudelid, rinnapumbad jne - steriilsena kuni 24 tundi juhul, kui selle kaant ei avata.

Ruumikas disain

Ruumikas disain

Mahutab kuni kuus 330 ml Philips Aventi Classic ja Natural sarja lutipudelit, et saaksite neid korraga steriliseerida.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

181

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

3

17/12/2018

Lietuva

Lietuva

Puikus pirkinys

Išties geras pirkinys, labai džiaugiasi žmona, nebereikia virinto vandens, žaisti su plovimais ir kankintis prie kriauklės. Paprastas dalykas, paspaudi mygtuką, po kelių minučių jau buteliukai sterilizuoti. Patogu ir paprasta. Telpa man daugiau buteliukų vaiko, šeši apačioje, jeigu mažesni, galima sudėti irdaugiau viršuje, žindukai ir visą kitką pirkau taip pat avent, tai net ir nebaisu dėti :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF284/03 „Trys viename“ elektrinis garų sterilizatorius

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF284/03 „Trys viename“ elektrinis garų sterilizatorius

16/02/2020

Polska

Polska

Bohater zwalczający niewidocznych przeciwników

Jestem mamą 8- miesięcznego synka Ignasia. Intensywnie od niedawna eksploatujemy smoczki, butelki, gryzaki i inne zabawki. Sterylizator jest nieocenioną pomocą w utrzymaniu czystości rzeczy, które przecież moje dziecko bierze ciągle do buzi. Dzięki temu urządzeniu mam pewność, że wszelkie groźne dla niego zarazki są skutecznie zabijane. W praktyce urządzenie jest stosunkowo sporych rozmiarów (dzięki czemu jest bardzo pojemne). Posiada dwa poziomy - górny dla smoczków i dziubków do butelek, a drugi na same butelki i większe elementy. Sterylizator jest banalny w obsłudze - nalewamy wodę na podstawkę, włączamy i gotowe. Wystarczy poczekać około 6 minut (plus czas do ostygnięcia) i proces zakończony. Podczas pracy urządzenie jest bardzo ciche i wydziela niewiele pary. Polecam sterylizator każdemu, komu dobro pociechy nie jest obojętne!

Positiivsed omadused

Cicha praca, skuteczne działanie, spora pojemność jednego wsadu, mała ilość wydzielanej pary

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF284/03 Elektryczny sterylizator parowy 3 w 1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF284/03 Elektryczny sterylizator parowy 3 w 1

15/02/2020

Polska

Polska

Ten produkt jest rewelacyjny !

polecam każdej młodej zabieganej mamie, SKRACA czas wyparzania butelek więc więcej czasu możemy spędzić z maluszkiem.

Positiivsed omadused

oszczędza czas , precyzyjnie i szybko sterylizuje butelki ,pojemny

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF284/03 Elektryczny sterylizator parowy 3 w 1

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF284/03 Elektryczny sterylizator parowy 3 w 1

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