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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Kõrvaldab 99,9% kahjulikest pisikutest
Steriliseerib kuue minutiga
Mahutab kuus Philips Aventi pudelit
Reguleeritav kolm ühes disain
Sterilisaatori ainulaadne mooduldisain võimaldab pudeleid ja tarvikuid paindlikult paigutada ja lihtsasti organiseerida. See teeb täitmise ja tühjendamise väga mugavaks. Samuti võtab see köögis minimaalselt ruumi.
Sterilisaator hoiab sisu - lutipudelid, rinnapumbad jne - steriilsena kuni 24 tundi juhul, kui selle kaant ei avata.
Mahutab kuni kuus 330 ml Philips Aventi Classic ja Natural sarja lutipudelit, et saaksite neid korraga steriliseerida.
4.4
5-st
7
Auhinnad
80%
soovitab seda toodet
Crisstinna
29/10/2019
România
Kinnitatud ostja
Un produs senzational
un sterilizator foarte bun si util atunci cand ai un bebe. Merita toti banii. Este destul de incapator si practic. Sunt foarte multumita de el...nu stiu ce m asi face fara el
See arvustus tehti tootele SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1
See arvustus tehti tootele SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1
Jucusbaba
14/08/2019
Magyarország
Ez a termék megkönnyíti a mindennapokat
Nagyon szeretjük ezt a terméket, főleg így kisbaba mellett, hiszen pár perc alatt elvégzi a dolgát, rendkívűl praktikus, kevés helyet foglal és nem utolsó szempont, hogy nem kell bajlódni a mosogatásával.
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See arvustus tehti tootele SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Pixy
03/08/2019
Magyarország
Nagyon hasznos!
Nagyon jól használható. Könnyen és gyorsan lehet vele sterilizálni a baba etetéséhez szükséges dolgokat. Nekünk megkönnyítette a mindennapjainkat,mivel nem kellett a steriluzáló mellett állni,addig tudtam foglalkozni a babával.
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See arvustus tehti tootele SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat