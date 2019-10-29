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  • Mugav ja efektiivne steriliseerimine
  • Mugav ja efektiivne steriliseerimine
  • Mugav ja efektiivne steriliseerimine
  • Mugav ja efektiivne steriliseerimine
  • Mugav ja efektiivne steriliseerimine
  • Mugav ja efektiivne steriliseerimine
  • Mugav ja efektiivne steriliseerimine
  • Mugav ja efektiivne steriliseerimine

Tootmine lõpetatud

Philips AventKolm ühes elektriline aurusterilisaator

SCF285/03

4.4
| (7) Auhinnad | 80% soovitab seda toodet
Mugav ja efektiivne steriliseerimine
Tänu reguleeritavale suurusele võtab Philipsi Aventi kolm ühes elektriline aurusterilisaator köögis äärmiselt vähe ruumi, kuid mahutab samas täiuslikult kõik, mida soovite steriliseerida, olgu nendeks siis paar pisikest eset või terve sterilisaatoritäis tarvikuid.
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Mugav ja efektiivne steriliseerimine

  • Kõrvaldab 99,9% kahjulikest pisikutest

  • Steriliseerib kuue minutiga

  • Mahutab kuus Philips Aventi pudelit

  • Reguleeritav kolm ühes disain

Kolm ühes mooduldisain

Kolm ühes mooduldisain

Sterilisaatori ainulaadne mooduldisain võimaldab pudeleid ja tarvikuid paindlikult paigutada ja lihtsasti organiseerida. See teeb täitmise ja tühjendamise väga mugavaks. Samuti võtab see köögis minimaalselt ruumi.

Kui te kaant ei ava, püsib sisu steriilsena kuni 24 tundi

Kui te kaant ei ava, püsib sisu steriilsena kuni 24 tundi

Sterilisaator hoiab sisu - lutipudelid, rinnapumbad jne - steriilsena kuni 24 tundi juhul, kui selle kaant ei avata.

Ruumikas disain

Ruumikas disain

Mahutab kuni kuus 330 ml Philips Aventi Classic ja Natural sarja lutipudelit, et saaksite neid korraga steriliseerida.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

7

Auhinnad

80%

soovitab seda toodet

4
3
2

29/10/2019

România

România

Kinnitatud ostja

Un produs senzational

un sterilizator foarte bun si util atunci cand ai un bebe. Merita toti banii. Este destul de incapator si practic. Sunt foarte multumita de el...nu stiu ce m asi face fara el

See arvustus tehti tootele SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1

See arvustus tehti tootele SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1

14/08/2019

Magyarország

Magyarország

Ez a termék megkönnyíti a mindennapokat

Nagyon szeretjük ezt a terméket, főleg így kisbaba mellett, hiszen pár perc alatt elvégzi a dolgát, rendkívűl praktikus, kevés helyet foglal és nem utolsó szempont, hogy nem kell bajlódni a mosogatásával.

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See arvustus tehti tootele SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

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See arvustus tehti tootele SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

03/08/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon hasznos!

Nagyon jól használható. Könnyen és gyorsan lehet vele sterilizálni a baba etetéséhez szükséges dolgokat. Nekünk megkönnyítette a mindennapjainkat,mivel nem kellett a steriluzáló mellett állni,addig tudtam foglalkozni a babával.

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See arvustus tehti tootele SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

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