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Lutipudeli sterilisaator
Kiire ja tõhus
Steriliseerimine on Philips Aventi abil õrn, tõhus ja kemikaalivaba. Iga sterilisaator kasutab puhta auru jõudu – ei rohkem ega vähem – 99,9% kahjulike mikroobide tapmiseks*.
Kiire ja turvaline steriliseerimine kõigest 10-minutilise tsükliga, mille järel lülitub sterilisaator automaatselt välja.
Meie uus tilgaalus kaitseb kuumutusplaati piimatilkade eest, vähendades ebameeldiva lõhna tekkimise võimalust.
4.8
5-st
137
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
LM04
21/01/2025
Eesti
Tagab puhtad toidukorrad:)
Sterilisaator on küllaltki ruumi- ja kindlasti ajasäästlik ning on aidanud tagada puhtad toidukorrad. Lisaks lutipudelitele olen steriliseerinud ka pisemaid närimislelusid ja lutte, mis sageli maha kukuvad. Seega saab sterilisaatorit paljudel viisidel kasutada.
Positiivsed omadused
Ajasäästlik, kompaktne, võimaldab steriliseerida nii lutte, pudeleid kui ka pisemaid närimislelusid
See arvustus tehti tootele SCF291/00 Lutipudeli sterilisaator
See arvustus tehti tootele SCF291/00 Lutipudeli sterilisaator
Rahul kasutaja
21/05/2024
Eesti
Ülimalt vajalik!
Esmalt ma ei osanud sterilisaatorist puudust tunda, raseduse ajal siis aga kui imetamisega tekkisid raskused ja pidima andma ette pumbatud piima ja iga 3h tagant pumpama, oli sterilisaator kõige vajalikum toode üldse. Haiglas piisas mõnest päevast, et käed sellest kuuma veega pesemisest rakku läksid, õnneks kodus ootas sterilisaator ja tänu sellele ka väga suur aja kokkuhoid.
Positiivsed omadused
Mugav, kiire
Negatiivsed omadused
ei ole
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF291/00 Lutipudeli sterilisaator
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF291/00 Lutipudeli sterilisaator
jaanikav
08/09/2022
Eesti
Lutid ja pudelid puhtaks kiiresti ja ühes kohas!
Ilusa välimusega-Sobib suurepäraselt köögi kapile. Saad valida kui kiiresti peseb. Pole vaja eraldi kõiki lutte ja pudeleid kuskil laual pesta ja kuivatada. Teeb seda kõik selle sterilisaatori sees..Peseb , kuivatab. Kasutasin seda eriti tihti algses kuna soovisin et kõik pudelid ja lutud oleksid ilusti laitmatult puhtad. Nüüd teen lapse pudelid ja lutid sellega puhtaks kord nädalas! Soovitan !
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF291/00 Lutipudeli sterilisaator
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF291/00 Lutipudeli sterilisaator
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testitulemused on pärit sõltumatust laborist.
Üleminekuperioodil võib tarnete käigus saabuda kas vana või uus paberpakend