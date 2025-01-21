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  • Steriliseerige minutitega
  • Steriliseerige minutitega
  • Steriliseerige minutitega
  • Steriliseerige minutitega
  • Steriliseerige minutitega
  • Steriliseerige minutitega
  • Steriliseerige minutitega
  • Steriliseerige minutitega
  • Steriliseerige minutitega
  • Steriliseerige minutitega
  • Steriliseerige minutitega
  • Steriliseerige minutitega
  • Steriliseerige minutitega
  • Steriliseerige minutitega
  • Steriliseerige minutitega
  • Steriliseerige minutitega
  • Steriliseerige minutitega
  • Steriliseerige minutitega
  • Steriliseerige minutitega

Philips AventLutipudeli sterilisaator

SCF291/00

4.8
| (137) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet
Steriliseerige minutitega
Steriliseerige kuni kuut pudelit ja nende tarvikuid kõigest 10 minutiga. Kompaktne, kuid mahukas lutipudeli sterilisaator on kiire ja tõhus, hävitab 99,9%* pisikutest.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Steriliseerige kõigest 10 minutiga

Steriliseerige minutitega

  • Lutipudeli sterilisaator

  • Kiire ja tõhus

Jätke kahjulike bakteritega hüvasti

Jätke kahjulike bakteritega hüvasti

Steriliseerimine on Philips Aventi abil õrn, tõhus ja kemikaalivaba. Iga sterilisaator kasutab puhta auru jõudu – ei rohkem ega vähem – 99,9% kahjulike mikroobide tapmiseks*.

Steriliseeriga kõigest 10 minutiga

Steriliseeriga kõigest 10 minutiga

Kiire ja turvaline steriliseerimine kõigest 10-minutilise tsükliga, mille järel lülitub sterilisaator automaatselt välja.

Tilgaalus kaitseb kuumutusplaati

Tilgaalus kaitseb kuumutusplaati

Meie uus tilgaalus kaitseb kuumutusplaati piimatilkade eest, vähendades ebameeldiva lõhna tekkimise võimalust.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

137

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

21/01/2025

Eesti

Eesti

Tagab puhtad toidukorrad:)

Sterilisaator on küllaltki ruumi- ja kindlasti ajasäästlik ning on aidanud tagada puhtad toidukorrad. Lisaks lutipudelitele olen steriliseerinud ka pisemaid närimislelusid ja lutte, mis sageli maha kukuvad. Seega saab sterilisaatorit paljudel viisidel kasutada.

Positiivsed omadused

Ajasäästlik, kompaktne, võimaldab steriliseerida nii lutte, pudeleid kui ka pisemaid närimislelusid

See arvustus tehti tootele SCF291/00 Lutipudeli sterilisaator

See arvustus tehti tootele SCF291/00 Lutipudeli sterilisaator

21/05/2024

Eesti

Eesti

Ülimalt vajalik!

Esmalt ma ei osanud sterilisaatorist puudust tunda, raseduse ajal siis aga kui imetamisega tekkisid raskused ja pidima andma ette pumbatud piima ja iga 3h tagant pumpama, oli sterilisaator kõige vajalikum toode üldse. Haiglas piisas mõnest päevast, et käed sellest kuuma veega pesemisest rakku läksid, õnneks kodus ootas sterilisaator ja tänu sellele ka väga suur aja kokkuhoid.

Positiivsed omadused

Mugav, kiire

Negatiivsed omadused

ei ole

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF291/00 Lutipudeli sterilisaator

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF291/00 Lutipudeli sterilisaator

08/09/2022

Eesti

Eesti

Lutid ja pudelid puhtaks kiiresti ja ühes kohas!

Ilusa välimusega-Sobib suurepäraselt köögi kapile. Saad valida kui kiiresti peseb. Pole vaja eraldi kõiki lutte ja pudeleid kuskil laual pesta ja kuivatada. Teeb seda kõik selle sterilisaatori sees..Peseb , kuivatab. Kasutasin seda eriti tihti algses kuna soovisin et kõik pudelid ja lutud oleksid ilusti laitmatult puhtad. Nüüd teen lapse pudelid ja lutid sellega puhtaks kord nädalas! Soovitan !

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF291/00 Lutipudeli sterilisaator

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF291/00 Lutipudeli sterilisaator

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testitulemused on pärit sõltumatust laborist.

  2. Üleminekuperioodil võib tarnete käigus saabuda kas vana või uus paberpakend