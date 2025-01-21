Ilusa välimusega-Sobib suurepäraselt köögi kapile. Saad valida kui kiiresti peseb. Pole vaja eraldi kõiki lutte ja pudeleid kuskil laual pesta ja kuivatada. Teeb seda kõik selle sterilisaatori sees..Peseb , kuivatab. Kasutasin seda eriti tihti algses kuna soovisin et kõik pudelid ja lutud oleksid ilusti laitmatult puhtad. Nüüd teen lapse pudelid ja lutid sellega puhtaks kord nädalas! Soovitan !