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  • Steriliseerige, kuivatage ja hoiustage
  • Steriliseerige, kuivatage ja hoiustage
  • Steriliseerige, kuivatage ja hoiustage
  • Steriliseerige, kuivatage ja hoiustage
  • Steriliseerige, kuivatage ja hoiustage
  • Steriliseerige, kuivatage ja hoiustage
  • Steriliseerige, kuivatage ja hoiustage
  • Steriliseerige, kuivatage ja hoiustage
  • Steriliseerige, kuivatage ja hoiustage
  • Steriliseerige, kuivatage ja hoiustage
  • Steriliseerige, kuivatage ja hoiustage
  • Steriliseerige, kuivatage ja hoiustage
  • Steriliseerige, kuivatage ja hoiustage
  • Steriliseerige, kuivatage ja hoiustage
  • Steriliseerige, kuivatage ja hoiustage
  • Steriliseerige, kuivatage ja hoiustage
  • Steriliseerige, kuivatage ja hoiustage
  • Steriliseerige, kuivatage ja hoiustage
  • Steriliseerige, kuivatage ja hoiustage

Philips AventLutipudeli sterilisaator ja kuivataja

SCF293/00

4.9
| (217) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Steriliseerige, kuivatage ja hoiustage
Olge valmis beebi järgmiseks toidukorraks 40 minutiga. Premium lutipudeli sterilisaator ja kuivataja kasutab filtreeritud õhupahvakuid, et kuivatada pudeleid enne seadme väljalülitumist. Sterilisaator on kiire ja hügieeniline, hävitades 99,9% bakteritest*, et pakkuda meelerahu igaks toidukorraks.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Steriliseerige ja kuivatage 40 minutiga

Steriliseerige, kuivatage ja hoiustage

  • Lutipudeli sterilisaator ja kuivataja

  • Premium

Jätke kahjulike bakteritega hüvasti

Jätke kahjulike bakteritega hüvasti

Steriliseerimine on Philips Aventi abil õrn, tõhus ja kemikaalivaba. Iga steriliseerija kasutab puhta auru jõudu – ei rohkem ega vähem – 99,9% kahjulike mikroobide tapmiseks*.

Steriliseerige ja kuivatage kõigest 40 minutiga

Steriliseerige ja kuivatage kõigest 40 minutiga

Pudelite steriliseerimiseks ja kuivatamiseks kulub vaid 40 minutit. Pärast võimast auruga steriliseerimist kuivatavad filtreeritud õhupahvakud pudeleid ja tarvikuid, pärast mida on need valmis koheseks kasutamiseks.

Tilgaalus kaitseb kuumutusplaati

Tilgaalus kaitseb kuumutusplaati

Meie uus tilgaalus kaitseb kuumutusplaati piimatilkade eest, vähendades ebameeldiva lõhna tekkimise võimalust.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

217

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

01/03/2024

Eesti

Eesti

Väga mugav

Ülimalt mugav abivahend. Mõnusalt suure mahutavusega kuhu mahub 6 pudelit ja ülemises lisakambris koht luttidele/ pudeli otsikutele. Puhastab,kuivatab ja hea koht kus hoiustada. Enam küll ei viitsiks lutte läbi keeta ja pudeleid pesta kui on olemas nii mugav abiline. 40 min pesu ja valmis👏

Positiivsed omadused

Steriliseerib, kuivatab ja aurutab.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF293/00 Lutipudeli sterilisaator ja kuivataja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF293/00 Lutipudeli sterilisaator ja kuivataja

26/11/2022

Eesti

Eesti

Aitab bakterid eemal hoida!

Kahe lapsega majapidamises on see olnud pidevalt kasutuses, kuna suurem laps mängib väikse mänguasjadega siis on pidevalt ka nende puhastamist. Enda asjad käärid, hambaharjad jne saab ka kõik steriliseeritud koos laste asjadega seega terve pere saab kasu. Ülimalt mugav kasutada, mahutab palju pudeleid ja lisa kamber on hea väiksemate asjade jaoks. Mulle meeldib ja kasutan päris tihti, eriti haigusepuhangute ajal.

Positiivsed omadused

Kiire, mahutab palju

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF293/00 Lutipudeli sterilisaator ja kuivataja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF293/00 Lutipudeli sterilisaator ja kuivataja

02/09/2022

Eesti

Eesti

Ülimat mugavust pakkuv toode

Selle pudeli steriliseerijaga hoiab väga palju aega kokku. 10minutiga on steriliseeritud ja lisaks kuivatusfunktsioon, mis mega hea! Super hea koduabiline igapäevases elus!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF293/00 Lutipudeli sterilisaator ja kuivataja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF293/00 Lutipudeli sterilisaator ja kuivataja

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Lahtiütlused

  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 

  1. Tuvastatud mikroorganismid: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testitulemused pärinevad sõltumatust laborist.

  2. Üleminekuperioodil võib tarnete käigus saabuda kas vana või uus paberpakend