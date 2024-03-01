Kahe lapsega majapidamises on see olnud pidevalt kasutuses, kuna suurem laps mängib väikse mänguasjadega siis on pidevalt ka nende puhastamist. Enda asjad käärid, hambaharjad jne saab ka kõik steriliseeritud koos laste asjadega seega terve pere saab kasu. Ülimalt mugav kasutada, mahutab palju pudeleid ja lisa kamber on hea väiksemate asjade jaoks. Mulle meeldib ja kasutan päris tihti, eriti haigusepuhangute ajal.