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Lutipudeli sterilisaator ja kuivataja
Premium
Steriliseerimine on Philips Aventi abil õrn, tõhus ja kemikaalivaba. Iga steriliseerija kasutab puhta auru jõudu – ei rohkem ega vähem – 99,9% kahjulike mikroobide tapmiseks*.
Pudelite steriliseerimiseks ja kuivatamiseks kulub vaid 40 minutit. Pärast võimast auruga steriliseerimist kuivatavad filtreeritud õhupahvakud pudeleid ja tarvikuid, pärast mida on need valmis koheseks kasutamiseks.
Meie uus tilgaalus kaitseb kuumutusplaati piimatilkade eest, vähendades ebameeldiva lõhna tekkimise võimalust.
4.9
5-st
217
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Mantsik
01/03/2024
Eesti
Väga mugav
Ülimalt mugav abivahend. Mõnusalt suure mahutavusega kuhu mahub 6 pudelit ja ülemises lisakambris koht luttidele/ pudeli otsikutele. Puhastab,kuivatab ja hea koht kus hoiustada. Enam küll ei viitsiks lutte läbi keeta ja pudeleid pesta kui on olemas nii mugav abiline. 40 min pesu ja valmis👏
Positiivsed omadused
Steriliseerib, kuivatab ja aurutab.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF293/00 Lutipudeli sterilisaator ja kuivataja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF293/00 Lutipudeli sterilisaator ja kuivataja
Merxxa
26/11/2022
Eesti
Aitab bakterid eemal hoida!
Kahe lapsega majapidamises on see olnud pidevalt kasutuses, kuna suurem laps mängib väikse mänguasjadega siis on pidevalt ka nende puhastamist. Enda asjad käärid, hambaharjad jne saab ka kõik steriliseeritud koos laste asjadega seega terve pere saab kasu. Ülimalt mugav kasutada, mahutab palju pudeleid ja lisa kamber on hea väiksemate asjade jaoks. Mulle meeldib ja kasutan päris tihti, eriti haigusepuhangute ajal.
Positiivsed omadused
Kiire, mahutab palju
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF293/00 Lutipudeli sterilisaator ja kuivataja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF293/00 Lutipudeli sterilisaator ja kuivataja
Gretelill1
02/09/2022
Eesti
Ülimat mugavust pakkuv toode
Selle pudeli steriliseerijaga hoiab väga palju aega kokku. 10minutiga on steriliseeritud ja lisaks kuivatusfunktsioon, mis mega hea! Super hea koduabiline igapäevases elus!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF293/00 Lutipudeli sterilisaator ja kuivataja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF293/00 Lutipudeli sterilisaator ja kuivataja
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat
Tuvastatud mikroorganismid: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testitulemused pärinevad sõltumatust laborist.
Üleminekuperioodil võib tarnete käigus saabuda kas vana või uus paberpakend