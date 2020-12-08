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Tootmine lõpetatud

Philips Aventultra soft snuggle

SCF348/11

5
| (12) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Rohkem mugavust igas hetkes
Philips Aventi ultra soft snuggle hõlmab plüüsist loomakest ja ultra soft lutti. Kerge snuggle mänguasi jääb teie beebi lähedale, tekitades talle turvatunnet. Mänguasi asub alati beebi käeulatuses ja seda on puhastamiseks kerge luti küljest eemaldada.
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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Koos ultra soft lutiga

Rohkem mugavust igas hetkes

  • Plüüsist mänguasi ja ultra soft lutt

  • 0k+

  • Ortodontiline ja BPA-vaba

  • 1 × snuggle ja 1 × 0–6 k lutt

Aitab nii teil kui ka teie beebil lutti kergemini leida

Aitab nii teil kui ka teie beebil lutti kergemini leida

Enam ei pea te lutte pidevalt otsima! Plüüsist mänguasi teeb luti leidmise kergeks.

Beebid naudivad mänguasjade pehmust igas kallistuses

Beebid naudivad mänguasjade pehmust igas kallistuses

Beebid naudivad oma mänguasjade pehmust igas kallistuses. Pehmest riidest valmistatud loomakeste kerged käpad aitavad lutti paigal hoida.

Plüüsist mänguasja saab kasutada kõikide Philips Aventi luttidega

Plüüsist mänguasja saab kasutada kõikide Philips Aventi luttidega

Plüüsist mänguasja saab kasutada kõikide Philips Aventi luttidega. Nii saate luua just teie beebile sobiva toote.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

12

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

08/12/2020

Magyarország

Magyarország

Megnyugtatja a kisbabám

Megnyugtatja a kisbabám. Könnyű tisztán tartani. A cumit egyből elfogadta. A cumi és a zsiráf mindig együtt vannak így nem haggyuk el a cumit sosem.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF348/11 ultra soft snuggle

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF348/11 ultra soft snuggle

29/07/2020

România

România

Cea mai bună marca de suzeta este cea philips

Am folosit o la prima fetita si durabilă este de calitate superioara

Positiivsed omadused

Super buna

Negatiivsed omadused

Nici unul

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF348/13 ultra soft snuggle

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF348/13 ultra soft snuggle

24/07/2020

România

România

Recenzie din Campania Philips

Recomand această șuetă,am achizituonat-o în urmă cu ceva timp,înaintea venirii bebelinei pe lume și pot sa zic ca e una dintre cele mai bune investiții făcute,este foarte usor de gasit și mai are un mare plus,o tine si ca jucarie preferată,sunt nedespărțiți!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF348/13 ultra soft snuggle

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF348/13 ultra soft snuggle

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Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. Vastavalt 2016. aastal USA-s läbi viidud tarbijatestile, kus küsitleti 112 ema, ütlesid 96% emadest, et kaitse põhjustas vähem jälgi ja vähem nahaärritust.

  2. 2016.–2017. aasta USA tarbijatestid näitavad, et keskmiselt 98% beebidest võttis omaks tekstuuriga lutiosa, mida kasutatakse meie ultra soft ja ultra air luttides.

  3. Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk

  4. Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.

  5. Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid