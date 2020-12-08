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Tootmine lõpetatud
Plüüsist mänguasi ja ultra soft lutt
0k+
Ortodontiline ja BPA-vaba
1 × snuggle ja 1 × 0–6 k lutt
Enam ei pea te lutte pidevalt otsima! Plüüsist mänguasi teeb luti leidmise kergeks.
Beebid naudivad oma mänguasjade pehmust igas kallistuses. Pehmest riidest valmistatud loomakeste kerged käpad aitavad lutti paigal hoida.
Plüüsist mänguasja saab kasutada kõikide Philips Aventi luttidega. Nii saate luua just teie beebile sobiva toote.
5.0
5-st
12
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Noni1021
08/12/2020
Magyarország
Megnyugtatja a kisbabám
Megnyugtatja a kisbabám. Könnyű tisztán tartani. A cumit egyből elfogadta. A cumi és a zsiráf mindig együtt vannak így nem haggyuk el a cumit sosem.
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See arvustus tehti tootele SCF348/11 ultra soft snuggle
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF348/11 ultra soft snuggle
Daria 27
29/07/2020
România
Cea mai bună marca de suzeta este cea philips
Am folosit o la prima fetita si durabilă este de calitate superioara
Positiivsed omadused
Super buna
Negatiivsed omadused
Nici unul
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF348/13 ultra soft snuggle
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF348/13 ultra soft snuggle
Anca23
24/07/2020
România
Recenzie din Campania Philips
Recomand această șuetă,am achizituonat-o în urmă cu ceva timp,înaintea venirii bebelinei pe lume și pot sa zic ca e una dintre cele mai bune investiții făcute,este foarte usor de gasit și mai are un mare plus,o tine si ca jucarie preferată,sunt nedespărțiți!
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See arvustus tehti tootele SCF348/13 ultra soft snuggle
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF348/13 ultra soft snuggle
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
Vastavalt 2016. aastal USA-s läbi viidud tarbijatestile, kus küsitleti 112 ema, ütlesid 96% emadest, et kaitse põhjustas vähem jälgi ja vähem nahaärritust.
2016.–2017. aasta USA tarbijatestid näitavad, et keskmiselt 98% beebidest võttis omaks tekstuuriga lutiosa, mida kasutatakse meie ultra soft ja ultra air luttides.
Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk
Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.
Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid