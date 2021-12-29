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Laseb teie lapse nahal hingata
BPA-vaba
2-ne komplekt, 80% taimne*
18M+
Ülisuured õhuavad õhutavad beebi nahka, hoides seda kuivemana ja mõjudes rahustavalt.
Meie ortodontilised nibuosad on valmistatud pehmest silikoonist, et soodustada suulihaste loomulikku liikumist, et vähendada vale oklusiooni ohtu. Kitsa kaelaga nibuosa aitab vähendada survet keele ja suulae vahel. Philips Avent ultra lutid on sõltumatult akrediteeritud Suutervise fondi poolt. 100% toidutööstuse kvaliteediklassiga silikoonist valmistatud lutid on vastupidavamad ja kauakestvamad kui kummist (lateksist) nibuosad ja ei sisalda BPA-d, BPS-i, ftalaate, PVC-d ega polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke.
Meie lutid soodustavad keele loomulikku asendit, mis on oluline normaalse kõne arengu tagamiseks, kui teie laps kasvab. Eriti tugev, et anda lapsele leevendust hammaste tulemise ajal. Meie tekstuuriga silikoonist nibu on loodud jäljendama ema rinda.
4.9
5-st
145
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
annazacharska3
29/12/2021
Polska
Ten smoczek jest fantastyczny!
Smoczek od pierwszych chwil użytkowania bardzo przypadł do gustu mojemu synkowi. Z pewnością poleciłabym go każdej mamie. Ma piękną kolorystykę, a synek chętnie trzyma go w buzi.
Positiivsed omadused
wygodny w użytkowaniu, piękny design
Negatiivsed omadused
brak
See arvustus tehti tootele Ultra air SCF349/11 Smoczek
Date of Use 2021-11-29
See arvustus tehti tootele Ultra air SCF349/11 Smoczek
Date of Use 2021-11-29
22/12/2021
Polska
Nasz ulubiony smoczek
Smoczek zdecydowanie został numerem 1 u mojej córeczki, gdy ma do wyboru różne sięga po Avent, dla mnie największym plusem jest to, że smoczek nie pozostawia po drzemce dziecka śladu, odcisku na buźce. Podczas snu przestałam słyszeć mlaskanie i zasysanie powietrza przez dziecko, smoczek dzięki dziurką ma świetna wentylacje. Jest zdecydowanie trwały i spore uzębienie 16 miesięcznego dziecko nie naruszyły go. Wizualnie bardzo ładne dziecięce wzory. Polecamy wszystkim dzieciom
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Ultra air SCF349/12 Smoczek
Date of Use 2021-11-22
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Ultra air SCF349/12 Smoczek
Date of Use 2021-11-22
domi-s92
22/12/2021
Polska
Smoczek idealny dla każdej pociechy.
Smoczki doskonale wykonane z bardzo dobrej jakości materiału, dodatkowo dbają o prawidłowy rozwój zgryzu. Moja córka toleruje tylko jeden typ smoczka, a te od razu pokochała. Piękny wzór dodatkowo przyciąga i zachęca. Pudełko od smoczków jest nie tylko wygodnym etui, ale także sterylizatorem, wystarczy dolać wody i włożyć do mikrofalówki. Polecam każdemu, nawet wymagającym maluchom.
Positiivsed omadused
Ergonomiczny kształt - Piękny design -Dobry dla zgryzu. - Otwory do wentylacji. -Dobry na ząbkowanie
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Ultra air SCF349/12 Smoczek
Date of Use 2021-11-22
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Ultra air SCF349/12 Smoczek
Date of Use 2021-11-22
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
Kõvad plastosad, välja arvatud silikoonist nibuosa (massibilansi meetod).
USA tarbijatesti tulemuste põhjal (2023, n = 201).
2023. aasta USA tarbijatestid näitasid, et 98% beebidest võttis omaks Philips Aventi tekstuuriga nibuosa, mida kasutatakse meie tootesarja ultra (n=201) luttides.
Võrreldes luttide tavapäraste steriliseerimismeetoditega (keetmine).
Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.