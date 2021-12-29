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  • Laseb teie lapse nahal hingata
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  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
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  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata

Philips Avent Pacifierultra air

SCF349/58

4.9
| (145) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Laseb teie lapse nahal hingata
Rahustav ja õhku läbilaskev, suurte õhuaukudega. Üheksa lapsevanemat kümnest nõustuvad: lutt Philips Avent ultra air sobib hästi minu lapse jaoks.** Rahustav leevendus on alati tagatud olenemata sellest, kes lapse eest hoolitseb. Nüüd 80% taimsest materjalist.*
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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Kujundatud beebide lohutamiseks hammaste tuleku päevade ajal

Laseb teie lapse nahal hingata

  • Laseb teie beebi nahal hingata

  • BPA-vaba

  • 2 pakki, 80% taimne*

  • 18m+ eriti tugeva nibuga

Ülisuured õhuavad lasevad beebi nahal hingata

Ülisuured õhuavad lasevad beebi nahal hingata

Suukaitses olevad augud õhutavad teie beebi nahka, hoides selle kuivemana ülima rahustava mugavuse jaoks.

Ortodontiline nibuosa, mis on loodud suu loomuliku arengu jaoks

Ortodontiline nibuosa, mis on loodud suu loomuliku arengu jaoks

Meie ortodontilised nibuosad on valmistatud pehmest silikoonist, et soodustada suulihaste loomulikku liikumist, et vähendada vale oklusiooni ohtu. Kitsa kaelaga nibuosa aitab vähendada survet keele ja suulae vahel. Philips Avent ultra lutid on sõltumatult akrediteeritud Suutervise fondi poolt. 100% toidutööstuse kvaliteediklassiga silikoonist valmistatud lutid on vastupidavamad ja kauakestvamad kui kummist (lateksist) nibuosad ja ei sisalda BPA-d, BPS-i, ftalaate, PVC-d ega polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke.

Eriti tugev nibu tervisliku hammastumise tagamiseks

Eriti tugev nibu tervisliku hammastumise tagamiseks

Meie lutid soodustavad keele loomulikku asendit, mis on oluline normaalse kõne arengu tagamiseks, kui teie laps kasvab. Eriti tugev, et leevendada last hammastumise ajal. Meie tekstuuriga silikoonist nibu on loodud jäljendama ema rinda.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

145

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

2

29/12/2021

Polska

Polska

Ten smoczek jest fantastyczny!

Smoczek od pierwszych chwil użytkowania bardzo przypadł do gustu mojemu synkowi. Z pewnością poleciłabym go każdej mamie. Ma piękną kolorystykę, a synek chętnie trzyma go w buzi.

Positiivsed omadused

wygodny w użytkowaniu, piękny design

Negatiivsed omadused

brak

See arvustus tehti tootele Ultra air SCF349/11 Smoczek

Date of Use 2021-11-29

See arvustus tehti tootele Ultra air SCF349/11 Smoczek

Date of Use 2021-11-29

22/12/2021

Polska

Polska

Nasz ulubiony smoczek

Smoczek zdecydowanie został numerem 1 u mojej córeczki, gdy ma do wyboru różne sięga po Avent, dla mnie największym plusem jest to, że smoczek nie pozostawia po drzemce dziecka śladu, odcisku na buźce. Podczas snu przestałam słyszeć mlaskanie i zasysanie powietrza przez dziecko, smoczek dzięki dziurką ma świetna wentylacje. Jest zdecydowanie trwały i spore uzębienie 16 miesięcznego dziecko nie naruszyły go. Wizualnie bardzo ładne dziecięce wzory. Polecamy wszystkim dzieciom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra air SCF349/12 Smoczek

Date of Use 2021-11-22

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra air SCF349/12 Smoczek

Date of Use 2021-11-22

22/12/2021

Polska

Polska

Smoczek idealny dla każdej pociechy.

Smoczki doskonale wykonane z bardzo dobrej jakości materiału, dodatkowo dbają o prawidłowy rozwój zgryzu. Moja córka toleruje tylko jeden typ smoczka, a te od razu pokochała. Piękny wzór dodatkowo przyciąga i zachęca. Pudełko od smoczków jest nie tylko wygodnym etui, ale także sterylizatorem, wystarczy dolać wody i włożyć do mikrofalówki. Polecam każdemu, nawet wymagającym maluchom.

Positiivsed omadused

Ergonomiczny kształt - Piękny design -Dobry dla zgryzu. - Otwory do wentylacji. -Dobry na ząbkowanie

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra air SCF349/12 Smoczek

Date of Use 2021-11-22

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra air SCF349/12 Smoczek

Date of Use 2021-11-22

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. Kõvad plastosad, välja arvatud silikoonist nibuosa (massibilansi meetod).

  2. USA tarbijatesti tulemuste põhjal (2023, n = 201).

  3. 2023. aasta USA tarbijatestid näitasid, et 98% beebidest võttis omaks Philips Aventi tekstuuriga nibuosa, mida kasutatakse meie tootesarja ultra (n=201) luttides.

  4. Võrreldes luttide tavapäraste steriliseerimismeetoditega (keetmine).

  5. Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.