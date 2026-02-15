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  • Meie kiireim elektriline pudelisoojendaja
  • Meie kiireim elektriline pudelisoojendaja
  • Meie kiireim elektriline pudelisoojendaja
  • Meie kiireim elektriline pudelisoojendaja
  • Meie kiireim elektriline pudelisoojendaja
  • Meie kiireim elektriline pudelisoojendaja
  • Meie kiireim elektriline pudelisoojendaja
  • Meie kiireim elektriline pudelisoojendaja
  • Meie kiireim elektriline pudelisoojendaja
  • Meie kiireim elektriline pudelisoojendaja
  • Meie kiireim elektriline pudelisoojendaja
  • Meie kiireim elektriline pudelisoojendaja
  • Meie kiireim elektriline pudelisoojendaja
  • Meie kiireim elektriline pudelisoojendaja

Tootmine lõpetatud

Philips AventKiire pudelisoojendaja

SCF355/00

4.5
| (102) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet

1 auhind

Meie kiireim elektriline pudelisoojendaja
Päevadel, mil teil on tohutult kiire, soojendab Philipsi Aventi lutipudelisoojendaja teie piima kiiresti ja ühtlaselt vaid 3 minutiga. Sellel lihtsalt kasutataval pudelisoojendajal on sulatamisseade ning seda saab kasutada ka beebitoidu soojendamiseks.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Soojendab teie piima kiiresti ja ühtlaselt

Meie kiireim elektriline pudelisoojendaja

  • Soojendab ühtlaselt, kuumalaike ei teki

  • Soojendab kiiresti

  • Sulatab õrnalt

  • Soojendab ka beebitoitu

Soojendab lutipudeli kolme minutiga

Soojendab lutipudeli kolme minutiga

Pudelisoojendaja soojendab 150 ml piima vaid kolme minutiga*.

Soojendab kiiresti ja ühtlaselt

Soojendab kiiresti ja ühtlaselt

Pudelisoojendaja soojendab toitu kiiresti ja ühtlaselt. Piima soojendamise ajal pidevalt ringi ajades välditakse kuumalaikude teket.

Õrn sulatamisseadistus lutipudelite jaoks

Õrn sulatamisseadistus lutipudelite jaoks

Sellel pudelisoojendajal on käepärane sulatamisseadistus. Ohutum kui pudeli sulatamine mikrolaineahjus ja mugavam kui vees sulatamine - lihtsalt valige vastav seadistus, et külmunud piim või beebitoit üles sulatada.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image AWARD-612383

Arvustused

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4.5

5-st

102

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

15/02/2026

Latvija

Latvija

Noderīga funkcija

Ļoti liels palīgs, gan mazulis palika ar tēti un bija nepieciešams ātri uzsildīt pienu no ledusskapja vai saldētavas (atsaldēt). Viegli lietojams, skaists dizains, ātri pilda savu funkciju.

Positiivsed omadused

Pilda labi savu funkciju, skaists dizains

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF355/00 Ātrs pudelīšu sildītājs

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF355/00 Ātrs pudelīšu sildītājs

13/02/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Polecam

Prosty w obsłudze, niezawodny, estetyczny. Spełnia wymagania bez zarzutu. Polecam

Positiivsed omadused

W recenzji

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF355/00 Szybki podgrzewacz do butelek

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF355/00 Szybki podgrzewacz do butelek

25/06/2019

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Bardzo praktyczny produkt

[Employee of philipsglobal] Genialnie sprawdza się przy małym i większym dziecku. Podgrzewa duże słoiki, butelki. Dobrze utrzymuje temperaturę przez noc.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF355/00 Szybki podgrzewacz do butelek

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF355/00 Szybki podgrzewacz do butelek

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Lahtiütlused

  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 

  1. Järgmistel tingimustel=&lt; 150 ml piima temperatuuril 20 °C Philips Aventi Classic / Natural sarja 260 ml pudelis.

  2. Lutipudeli soojendajas ei saa kasutada Philips Aventi rinnapiimakotte ega Philips Aventi 60 ml pudeleid.