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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Soojendab ühtlaselt, kuumalaike ei teki
Soojendab kiiresti
Sulatab õrnalt
Soojendab ka beebitoitu
Pudelisoojendaja soojendab 150 ml piima vaid kolme minutiga*.
Pudelisoojendaja soojendab toitu kiiresti ja ühtlaselt. Piima soojendamise ajal pidevalt ringi ajades välditakse kuumalaikude teket.
Sellel pudelisoojendajal on käepärane sulatamisseadistus. Ohutum kui pudeli sulatamine mikrolaineahjus ja mugavam kui vees sulatamine - lihtsalt valige vastav seadistus, et külmunud piim või beebitoit üles sulatada.
Auhinnad
4.5
5-st
102
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Mamma88
15/02/2026
Latvija
Noderīga funkcija
Ļoti liels palīgs, gan mazulis palika ar tēti un bija nepieciešams ātri uzsildīt pienu no ledusskapja vai saldētavas (atsaldēt). Viegli lietojams, skaists dizains, ātri pilda savu funkciju.
Positiivsed omadused
Pilda labi savu funkciju, skaists dizains
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF355/00 Ātrs pudelīšu sildītājs
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF355/00 Ātrs pudelīšu sildītājs
ja222
13/02/2020
Polska
Kinnitatud ostja
Polecam
Prosty w obsłudze, niezawodny, estetyczny. Spełnia wymagania bez zarzutu. Polecam
Positiivsed omadused
W recenzji
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF355/00 Szybki podgrzewacz do butelek
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF355/00 Szybki podgrzewacz do butelek
Bartek2247
25/06/2019
Polska
Kinnitatud ostja
Bardzo praktyczny produkt
[Employee of philipsglobal] Genialnie sprawdza się przy małym i większym dziecku. Podgrzewa duże słoiki, butelki. Dobrze utrzymuje temperaturę przez noc.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF355/00 Szybki podgrzewacz do butelek
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF355/00 Szybki podgrzewacz do butelek
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat
Järgmistel tingimustel=< 150 ml piima temperatuuril 20 °C Philips Aventi Classic / Natural sarja 260 ml pudelis.
Lutipudeli soojendajas ei saa kasutada Philips Aventi rinnapiimakotte ega Philips Aventi 60 ml pudeleid.