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Tootmine lõpetatud

Philips AventSCF355/07 Fast bottle warmer

SCF355/07

4.8
| (83) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
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Soojendab lutipudeli kolme minutiga

Soojendab lutipudeli kolme minutiga

Pudelisoojendaja soojendab 150 ml piima vaid kolme minutiga*.

Soojendab kiiresti ja ühtlaselt

Soojendab kiiresti ja ühtlaselt

Pudelisoojendaja soojendab toitu kiiresti ja ühtlaselt. Piima soojendamise ajal pidevalt ringi ajades välditakse kuumalaikude teket.

Õrn sulatamisseadistus lutipudelite jaoks

Õrn sulatamisseadistus lutipudelite jaoks

Sellel pudelisoojendajal on käepärane sulatamisseadistus. Ohutum kui pudeli sulatamine mikrolaineahjus ja mugavam kui vees sulatamine - lihtsalt valige vastav seadistus, et külmunud piim või beebitoit üles sulatada.

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Arvustused

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4.8

5-st

83

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

08/09/2022

Eesti

Eesti

Super abikäsi!

Nii hea ajapäästja. Soojendab ühtlaselt! Soovitan soojalt!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF355/07 Fast bottle warmer

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF355/07 Fast bottle warmer

15/08/2022

Eesti

Eesti

Ülihea

Väga hea pudelisoojendaja. Ei teki kuumalaike ja piim soojeneb ühtlaselt.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF355/07 Fast bottle warmer

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF355/07 Fast bottle warmer

23/01/2024

Lietuva

Lietuva

Puikus prietaisas

Puikus kasdienybės pagalbininkas kiekvienuose namuose. Greitai ir efektyviai pašildo tiek pieną, tiek maistą.

See arvustus tehti tootele Advanced SCF355/09 Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas

See arvustus tehti tootele Advanced SCF355/09 Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas

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