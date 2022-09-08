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Tootmine lõpetatud
Pudelisoojendaja soojendab 150 ml piima vaid kolme minutiga*.
Pudelisoojendaja soojendab toitu kiiresti ja ühtlaselt. Piima soojendamise ajal pidevalt ringi ajades välditakse kuumalaikude teket.
Sellel pudelisoojendajal on käepärane sulatamisseadistus. Ohutum kui pudeli sulatamine mikrolaineahjus ja mugavam kui vees sulatamine - lihtsalt valige vastav seadistus, et külmunud piim või beebitoit üles sulatada.
4.8
5-st
83
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
jaanikav
08/09/2022
Eesti
Super abikäsi!
Nii hea ajapäästja. Soojendab ühtlaselt! Soovitan soojalt!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF355/07 Fast bottle warmer
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF355/07 Fast bottle warmer
Frans90
15/08/2022
Eesti
Ülihea
Väga hea pudelisoojendaja. Ei teki kuumalaike ja piim soojeneb ühtlaselt.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF355/07 Fast bottle warmer
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF355/07 Fast bottle warmer
mammm
23/01/2024
Lietuva
Puikus prietaisas
Puikus kasdienybės pagalbininkas kiekvienuose namuose. Greitai ir efektyviai pašildo tiek pieną, tiek maistą.
See arvustus tehti tootele Advanced SCF355/09 Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas
See arvustus tehti tootele Advanced SCF355/09 Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas