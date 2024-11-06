Ortodontiline nibuosa, mis on loodud suu loomuliku arengu jaoks

Meie ortodontilised nibuosad on valmistatud pehmest silikoonist, et soodustada suulihaste loomulikku liikumist, et vähendada vale oklusiooni ohtu. Kitsa kaelaga nibuosa aitab vähendada survet keele ja suulae vahel. Philips Avent ultra lutid on sõltumatult akrediteeritud Suutervise fondi poolt. 100% toidutööstuse kvaliteediklassiga silikoonist valmistatud lutid on vastupidavamad ja kauakestvamad kui kummist (lateksist) nibuosad ja ei sisalda BPA-d, BPS-i, ftalaate, PVC-d ega polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke.