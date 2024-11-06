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  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata

Philips Avent Pacifierultra air öölutt

SCF376/27

4.9
| (354) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Laseb teie lapse nahal hingata
Rahustav ja õhku läbilaskev, suurte õhuaukudega. Üheksa lapsevanemat kümnest nõustuvad: lutt Philips Avent ultra air sobib hästi minu lapse jaoks.** Samuti on need pimedas helendavad, tänu millele on leevendus ja lohutus alati käepärast. Nüüd 80% taimsest materjalist.*
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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Lihtne pimedas üles leida

Laseb teie lapse nahal hingata

  • Pimedas helendav kork

  • BPA-vaba

  • 2 pakki, 80% taimne*

  • 0–6 kuud

Ülisuured õhuavad lasevad beebi nahal hingata

Ülisuured õhuavad lasevad beebi nahal hingata

Kaitserõngas olevad augud õhutavad Sinu beebi nahka, hoides selle kuivemana ülima rahustava mugavuse jaoks.

Ortodontiline nibuosa, mis on loodud suu loomuliku arengu jaoks

Ortodontiline nibuosa, mis on loodud suu loomuliku arengu jaoks

Meie ortodontilised nibuosad on valmistatud pehmest silikoonist, et soodustada suulihaste loomulikku liikumist, et vähendada vale oklusiooni ohtu. Kitsa kaelaga nibuosa aitab vähendada survet keele ja suulae vahel. Philips Avent ultra lutid on sõltumatult akrediteeritud Suutervise fondi poolt. 100% toidutööstuse kvaliteediklassiga silikoonist valmistatud lutid on vastupidavamad ja kauakestvamad kui kummist (lateksist) nibuosad ja ei sisalda BPA-d, BPS-i, ftalaate, PVC-d ega polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke.

Beebid armastavad neid – 98% lepivad nibuosaga***

Beebid armastavad neid – 98% lepivad nibuosaga***

Meie tekstuursed silikoonist nibuosad matkivad ema rinda. Kui küsisime vanematelt, kuidas nende beebid luttidega harjusid, ütlesid keskmiselt 98% neist, et nende beebid on Philips Avent ultra lutid heaks kiitnud.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

354

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

06/11/2024

Eesti

Eesti

Lapse absoluutne lemmiklutt

Mulle väga meeldib, et antud lutt on pimedas helendav. See on muutnud pimedatel õhtutel, öödel lapse rahustamiseks luti leidmise tunduvalt kergemaks. Lisaks on see pehme, armsa disainiga ning suuosa silikooni osa nibu imiteeriv. Viimane aspekt meeldib just seetõttu, et ei oma mõju lapse hambumusele. Kindlasti soovitaksin teistelegi.

Positiivsed omadused

Pimedas helendav, pehme, nibu imiteeriva silikoonosa kujuga.

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See arvustus tehti tootele ultra air SCF377/01 Lutt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ultra air SCF377/01 Lutt

22/05/2022

Latvija

Latvija

Ideāls knupītis

Ļoti laba forma, kas neatstāj nospiedumus uz vaidziņiem. Tumsā spīd, kas ir ideāli naktī gultiņā atrast knupi. Ērti, ka knupīšu iepakojums vienlaikus kalpo arī par dezinficēšanas trauciņu - ielej ūdeni, ieliec mikroviļņu krāsnī uz 3 min un knupis ir dezinficēts.

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See arvustus tehti tootele Ultra air SCF376/22 Knupītis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra air SCF376/22 Knupītis

03/01/2022

Latvija

Latvija

Lieliski knupīši

Mazulim šobrīd ir viens mēnesis. Gandrīz no pirmajām dzimšanas dienām piedāvaju viņam knupi, jo naktīs bija ļoti nemierīgs. Sākumā lietoju citas firmas knupi, taču tam forma ir pārāk izliekta, līdz ar to plastmasas daļa nospiež mutīti. Philips Avent knupim forma ir taisnāka, nekur nespiež, arī caurumi gaisa cirkulācijai ir gana lieli. Mazulis knupi uzreiz pieņēma. Pie šī arī paliksim un īstā knupja meklējumi ir beigušies. Kā arī vizuāli tie ir ļoti glīti. Zīžamā daļa ir ļoti mīksta, kas ir ļoti svarīgi, jo mazulis vēl ir pavisam mazs.

Positiivsed omadused

Skaists dizains, mīksts silikons

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See arvustus tehti tootele Ultra air SCF376/12 Knupītis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra air SCF376/12 Knupītis

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Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. Kõvad plastosad, välja arvatud silikoonist nibuosa (massibilansi meetod).

  2. USA tarbijatesti tulemuste põhjal (2023, n = 201).

  3. 2023. aasta USA tarbijatestid näitasid, et 98% beebidest võttis omaks Philips Aventi tekstuuriga nibuosa, mida kasutatakse meie tootesarja ultra (n=201) luttides.

  4. Võrreldes luttide tavapäraste steriliseerimismeetoditega (keetmine).

  5. Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.