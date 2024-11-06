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Pimedas helendav kork
BPA-vaba
2 pakki, 80% taimne*
18m+ eriti tugeva nibuga
Suukaitses olevad augud õhutavad teie beebi nahka, hoides selle kuivemana ülima rahustava mugavuse jaoks.
Meie ortodontilised nibuosad on valmistatud pehmest silikoonist, et soodustada suulihaste loomulikku liikumist, et vähendada vale oklusiooni ohtu. Kitsa kaelaga nibuosa aitab vähendada survet keele ja suulae vahel. Philips Avent ultra lutid on sõltumatult akrediteeritud Suutervise fondi poolt. 100% toidutööstuse kvaliteediklassiga silikoonist valmistatud lutid on vastupidavamad ja kauakestvamad kui kummist (lateksist) nibuosad ja ei sisalda BPA-d, BPS-i, ftalaate, PVC-d ega polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke.
Meie lutid soodustavad keele loomulikku asendit, mis on oluline normaalse kõne arengu tagamiseks, kui teie laps kasvab. Eriti tugev, et leevendada last hammastumise ajal. Meie tekstuuriga silikoonist nibu on loodud jäljendama ema rinda.
4.9
5-st
354
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
MariaLC
06/11/2024
Eesti
Lapse absoluutne lemmiklutt
Mulle väga meeldib, et antud lutt on pimedas helendav. See on muutnud pimedatel õhtutel, öödel lapse rahustamiseks luti leidmise tunduvalt kergemaks. Lisaks on see pehme, armsa disainiga ning suuosa silikooni osa nibu imiteeriv. Viimane aspekt meeldib just seetõttu, et ei oma mõju lapse hambumusele. Kindlasti soovitaksin teistelegi.
Positiivsed omadused
Pimedas helendav, pehme, nibu imiteeriva silikoonosa kujuga.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ultra air SCF377/01 Lutt
Date of Use 2023-10-06
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ultra air SCF377/01 Lutt
Date of Use 2023-10-06
Vasariņa
22/05/2022
Latvija
Ideāls knupītis
Ļoti laba forma, kas neatstāj nospiedumus uz vaidziņiem. Tumsā spīd, kas ir ideāli naktī gultiņā atrast knupi. Ērti, ka knupīšu iepakojums vienlaikus kalpo arī par dezinficēšanas trauciņu - ielej ūdeni, ieliec mikroviļņu krāsnī uz 3 min un knupis ir dezinficēts.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Ultra air SCF376/22 Knupītis
Date of Use 2021-11-22
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Ultra air SCF376/22 Knupītis
Date of Use 2021-11-22
Eliss14
03/01/2022
Latvija
Lieliski knupīši
Mazulim šobrīd ir viens mēnesis. Gandrīz no pirmajām dzimšanas dienām piedāvaju viņam knupi, jo naktīs bija ļoti nemierīgs. Sākumā lietoju citas firmas knupi, taču tam forma ir pārāk izliekta, līdz ar to plastmasas daļa nospiež mutīti. Philips Avent knupim forma ir taisnāka, nekur nespiež, arī caurumi gaisa cirkulācijai ir gana lieli. Mazulis knupi uzreiz pieņēma. Pie šī arī paliksim un īstā knupja meklējumi ir beigušies. Kā arī vizuāli tie ir ļoti glīti. Zīžamā daļa ir ļoti mīksta, kas ir ļoti svarīgi, jo mazulis vēl ir pavisam mazs.
Positiivsed omadused
Skaists dizains, mīksts silikons
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Ultra air SCF376/12 Knupītis
Date of Use 2021-12-03
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Ultra air SCF376/12 Knupītis
Date of Use 2021-12-03
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
Kõvad plastosad, välja arvatud silikoonist nibuosa (massibilansi meetod).
USA tarbijatesti tulemuste põhjal (2023, n = 201).
Võrreldes luttide tavapäraste steriliseerimismeetoditega (keetmine).
Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.