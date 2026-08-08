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  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
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  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.
  • Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.

Uus

Philips Avent käed-vabad elektriline rinnapumpNatural Care käed-vabad rinnapump

SCF494/11

5

| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.

Teie beebi ja teie aeg on väärtuslikud. Philips Avent Natural Care käed-vabad kantav rinnapump on loodud imiteerima teie beebi loomulikku söömisrütmi ning sellel on professionaalsel tasemel jõudlus koos diskreetse ja lekkekindla disainiga.

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emad soovitavad1

Imiteerib teie beebi joomisrütmi

Rohkem vabadust. Rohkem aega iseendale.

  • Professionaalsel tasemel jõudlusega rinnapump imiteerib beebi loomulikku söömisrütmi

  • Kogumistopsi sisemus on valgustatud

  • Lihtne puhastada ja kokku panna tänu vähestele osadele

  • Sobib 99% emadele

  • Unikaalne SkinSense’i rinnakaitse

Vabadus pumbata ükskõik kus

Vabadus pumbata ükskõik kus

Meie esimene kantav rinnapump professionaalsel tasemel jõudlusega on kerge, mis sobib mugavalt Teie rinnahoidjasse. Kuhu iganes Te lähete, tuleb ka see seade teiega kaasa. Diivanil, töölaua taga või ümbruskonnas jalutades. See on teie aeg ja teie otsus.

Professionaalsel tasemel jõudlus ja kantav disain

Professionaalsel tasemel jõudlus ja kantav disain

Erinevalt teistest kantavatest rinnapumpadest ei pea te valima vabaduse ja tõhususe vahel. Meie seadme mootoril on professionaalsel tasemel jõudlus, mis sarnaneb pigem traditsioonilisele rinnapumbale, aga lisaboonusena on see kantav. Laetav aku võimaldab teil pumbata mugavalt ja diskreetselt kõikjal, kus olete.

Tõhus pumpamine*, mis jäljendab teie beebi loomulikku söömisrütmi

Tõhus pumpamine*, mis jäljendab teie beebi loomulikku söömisrütmi

Meie esimene kantav rinnapump imiteerib beebi loomulikku söömisrütmi, mistõttu on rinnapump kuni kaks korda kiirem kui enamik teisi kantavaid rinnapumpasid**. Lõppude lõpuks teavad beebid kõige paremini, kuidas süüa! Seetõttu disainisime selle nii, et saaksite piima kõige paremal viisil kätte, säästes teie väärtuslikku aega.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Výrobek je velmi praktický

Hodnocení dávám takové, jaké si odsávačka zaslouží, je to velký pomocník do domácnosti a rozhodně bych do nej šla znovu, praktické odsávání mateřského mléka kdekoliv a kdykoli potřebujete. Doporučila bych ho asi hlavně mamince, která už třeba doma jedno starší dítě má, protože tohle jí ušetří čas.

See arvustus tehti tootele Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

See arvustus tehti tootele Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Skvěle!

Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊

See arvustus tehti tootele Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

See arvustus tehti tootele Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Jsem nadšená!

Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast 

  1. Tõhusus põhineb toote tehnilisel toimivusel

  2. Viitab rinnapumba pumpamisrütmi sagedusele