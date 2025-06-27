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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Lihtne rüübata
7 untsi / 200 ml
6k+
tüdruk
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Tila sisse ehitatud klapp tagab kiire ja ilma vaevata kokkupaneku.
Tassil on laineline kuju, et sellest oleks väikeste kätega lihtne kinni hoida.
4.6
5-st
185
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
BūtMammai_AG
27/06/2025
Latvija
Pudelīte ļoti ērta lietošanai. Tilpums nav liels un 6mēnešus jaunais mazulis, brīvi to pats var noturēt rociņās un patstāvīgi mēģināt padzerties. Ļoti skaists krāsu salikums meitenēm.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF551/03 Krūzīte ar snīpi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF551/03 Krūzīte ar snīpi
Mama444
29/05/2025
Lietuva
Kampaania osa
Rekomenduoju mažyliams, kurie mokosi gerti patys.
Šitas puodelis tikrai pasiteisino mūsų mažyliui. Jį lengva suimti, todėl vaikas gali patogiai laikyti puodelį pats. Snapelis minkštas, todėl vaikelis greitai priprato, o savarankiškai gerti jam buvo lengva jau nuo pirmos naudojimo dienos. Labai patiko, kad puodelis sandarus – net ir nukritus niekas neišsilieja. Naudojame jį tiek namuose, tiek eidami į lauką. Taip pat labai patogu, jog galima dėti į sterilizavimo aparatą. Rekomenduoju mažyliams, kurie mokosi gerti savarankiškai.
Positiivsed omadused
Rekomenduoju mažyliams, kurie mokosi gerti savarankiškai.
Negatiivsed omadused
Trūkumų neturi.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF551/03 Puodelis su snapeliu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF551/03 Puodelis su snapeliu
Slyva
25/05/2025
Lietuva
Kampaania osa
Tai vienintelė gertuvė iš kurios mano dukra noriai geria vandenį! Rankenėles patogu suimti mažomis rankutėmis, apvertus vanduo pats nebėga/nevarva. Rekomenduoju :)
Positiivsed omadused
Turi dangtelį, patogu uždėti keliaujant.
Negatiivsed omadused
Neįžvelgiau
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF551/03 Puodelis su snapeliu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF551/03 Puodelis su snapeliu
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