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Philips AventTilaga tass

SCF551/05

4.6
| (185) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet
Lihtne rüübata
See Philips Aventi tilaga tass sobib suurepäraselt nii lastele kui vanematele. Pehme silikoonist tila muudab joomise lihtsaks ja väike detailide arv lihtsustab tassi pesemist.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Pehme tilaga tass lihtsustab joomist

Lihtne rüübata

  • Lihtne rüübata

  • 7 untsi / 200 ml

  • 6k+

  • poiss

Kõik osad on mugavalt nõudepesumasinakindlad

Kõik osad on mugavalt nõudepesumasinakindlad

.

Ühes tükis tila lihtsustab kokkupanemist.

Tila sisse ehitatud klapp tagab kiire ja ilma vaevata kokkupaneku.

Lainelise kujuga nõust on lihtne kinni hoida.

Tassil on laineline kuju, et sellest oleks väikeste kätega lihtne kinni hoida.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

185

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

27/06/2025

Latvija

Latvija

Pudelīte ļoti ērta lietošanai. Tilpums nav liels un 6mēnešus jaunais mazulis, brīvi to pats var noturēt rociņās un patstāvīgi mēģināt padzerties. Ļoti skaists krāsu salikums meitenēm.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF551/03 Krūzīte ar snīpi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF551/03 Krūzīte ar snīpi

29/05/2025

Lietuva

Lietuva

Rekomenduoju mažyliams, kurie mokosi gerti patys.

Šitas puodelis tikrai pasiteisino mūsų mažyliui. Jį lengva suimti, todėl vaikas gali patogiai laikyti puodelį pats. Snapelis minkštas, todėl vaikelis greitai priprato, o savarankiškai gerti jam buvo lengva jau nuo pirmos naudojimo dienos. Labai patiko, kad puodelis sandarus – net ir nukritus niekas neišsilieja. Naudojame jį tiek namuose, tiek eidami į lauką. Taip pat labai patogu, jog galima dėti į sterilizavimo aparatą. Rekomenduoju mažyliams, kurie mokosi gerti savarankiškai.

Positiivsed omadused

Rekomenduoju mažyliams, kurie mokosi gerti savarankiškai.

Negatiivsed omadused

Trūkumų neturi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF551/03 Puodelis su snapeliu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF551/03 Puodelis su snapeliu

25/05/2025

Lietuva

Lietuva

Tai vienintelė gertuvė iš kurios mano dukra noriai geria vandenį! Rankenėles patogu suimti mažomis rankutėmis, apvertus vanduo pats nebėga/nevarva. Rekomenduoju :)

Positiivsed omadused

Turi dangtelį, patogu uždėti keliaujant.

Negatiivsed omadused

Neįžvelgiau

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF551/03 Puodelis su snapeliu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF551/03 Puodelis su snapeliu

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  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 