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  • Lihtne rüübata
  • Lihtne rüübata
  • Lihtne rüübata
  • Lihtne rüübata
  • Lihtne rüübata
  • Lihtne rüübata
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Tootmine lõpetatud

Philips AventTilaga tass

SCF553/00

4.8
| (26) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Lihtne rüübata
See Philips Aventi tilaga tass sobib suurepäraselt nii lastele kui vanematele. Pehme silikoonist tila muudab joomise lihtsaks ja väike detailide arv lihtsustab tassi pesemist.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Pehme tilaga tass lihtsustab joomist

Lihtne rüübata

  • Lihtne rüübata

  • 9 untsi / 260 ml

  • 9+ kuud

Kõik osad on mugavalt nõudepesumasinakindlad

Kõik osad on mugavalt nõudepesumasinakindlad

.

Ühes tükis tila lihtsustab kokkupanemist.

Tila sisse ehitatud klapp tagab kiire ja ilma vaevata kokkupaneku.

Lainelise kujuga nõust on lihtne kinni hoida.

Tassil on laineline kuju, et sellest oleks väikeste kätega lihtne kinni hoida.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

26

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Малюк неймовірно задоволений

Найкраща пляшечка для маленького гризуна)) купили таку для донечки, задоволені дуже. Доня її гарно тримає в ручках, сама з неї може пити. Силіконовий носик також суперська ідея, бо дитина може його гризти. Радимо усім таку пляшечку! Зручно і для водички, і для трошки густіших напоїв.

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See arvustus tehti tootele SCF553/00 Чашка з носиком

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See arvustus tehti tootele SCF553/00 Чашка з носиком

30/01/2022

România

România

Kinnitatud ostja

Foarte multumita

Un produs de mare calitate! Practic pentru bebelusii care incep sa bea apa

Positiivsed omadused

Forma sticlei si a tetinei

Negatiivsed omadused

Nu exista dezavantaje la acest produs

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See arvustus tehti tootele SCF553/03 Cană cu tetină de formare

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See arvustus tehti tootele SCF553/03 Cană cu tetină de formare

23/06/2021

România

România

Minunata

Suntem foarte multumiti de aceasta canuta, singura din care fetita mea a acceptat sa bea apa, de pe la 10 luni❤ ne pare rau ca nu am achizitionat-o de la inceputul diversificarii. Pana sa ajungem la ea am mai incercat 3 modele de cani

Positiivsed omadused

Nu curge, copilul nu se uda

Negatiivsed omadused

Nu sunt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF553/03 Cană cu tetină de formare

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF553/03 Cană cu tetină de formare

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