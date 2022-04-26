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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
1 pudel
125ml
vastsündinule sobiva vooga lutiga
0k+
Meie koolikutevastane klapp on mõeldud ennetama õhu liikumist beebi kõhtu ning vähendama koolikuid ja ebamugavustunnet. Luti sees olev klapp paindub imiku toitmise ajal, et õhk saaks pudelisse liikuda, takistades seeläbi vaakumi tekkimist ja suunates õhu pudeli tagaossa tagasi. See hoiab õhu pudelis ja imiku kõhust eemal, vähendades koolikuid ja ebamugavustunnet.
Philips Aventi koolikutevastane pudel vähendab lapse rahutust. Imikutel, keda toideti Philips Aventi koolikutevastase pudeliga, esines öösiti 60% võrra vähem rahutust kui konkurentide koolikutevastase pudeliga toidetud imikute puhul. *
Luti kuju tagab luti hea kinnitamise ja sooniline tekstuur ei lase lutil kokku vajuda, et toitmine sujuks probleemideta ja mugavalt
4.9
5-st
140
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Józefina
26/04/2022
Polska
Ulubiona butelka
Wygodnie karmi się maluszka tą butelką, dobra jakość, polecam.
Positiivsed omadused
Dobra jakość, wygodnie się nią karmi
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
12/04/2022
Polska
Zwycięzca naszego rankingu
Butelka Philips Avent do zdecydowanie nasz ulubieniec, któremu pozostaniemy wierni - a przetestowaliśmy wiele innych marek! Przede wszystkim buteleczka spełnia swoją rolę, bo częstotliwość kolek moich maluchów zdecydowanie się zmniejszyła. Co dla mnie ważne: dobrze się czyści, tworzywo porządne, które nie robi się matowe i nie odbarwia się mimo wielu prań. Kształt butelki bardzo przypasował i dzieciaki chętnie z niej piją, nie mają problemu z jej utrzymaniem. Co tu więcej mówić - polecam wszystkim mamom!
Positiivsed omadused
kształt, waga, jakość materiału, łatwość czyszczenia
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Mamusia_Julusia
12/04/2022
Polska
Solidne wykonanie i jakość
Butelka jest wykonana naprawdę solidnie (do wykonania użyto naprawdę fajnej jakości materiałów). Butelka jest naprawdę lekka i przyjemnie się jej używa. Dziecko bez problemu trzyma butelkę. Produkt jest łatwy nie tylko w użyciu ale i w utrzymaniu go w czystości - nie zauważyłam też, aby na butelce pojawiły się przebarwienia.
Positiivsed omadused
wygląd, jakość wykonania
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
2-nädalastel imikutel, keda toideti Philips Aventi pudeliga, esines vähem koolikuid ja märkimisväärselt vähem nuttu, võrreldes imikutega, keda toideti konkurentide pudeliga.
On tõestatud, et luti kuju ei lase lutil kokku vajuda ning vähendab seeläbi õhu allaneelamist ja probleeme toitmisel.
Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.