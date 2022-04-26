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  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*

Tootmine lõpetatud

Philips AventClassic+ lutipudel

SCF560/17

4.9
| (140) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
Meie Classic+ pudeli Airflexi õhusüsteem ja spetsiaalse tekstuuriga lutt vähendavad toitmisel katkestusi ja ebamugavustunnet. Sisseehitatud koolikutevastane klapp suunab õhu pudelisse ja imiku kõhust eemale.
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Mõeldud probleemideta toitmiseks

Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*

  • 1 pudel

  • 125ml

  • vastsündinule sobiva vooga lutiga

  • 0k+

Koolikutevastane klapp, mis vähendab tõestatult koolikuid*

Koolikutevastane klapp, mis vähendab tõestatult koolikuid*

Meie koolikutevastane klapp on mõeldud ennetama õhu liikumist beebi kõhtu ning vähendama koolikuid ja ebamugavustunnet. Luti sees olev klapp paindub imiku toitmise ajal, et õhk saaks pudelisse liikuda, takistades seeläbi vaakumi tekkimist ja suunates õhu pudeli tagaossa tagasi. See hoiab õhu pudelis ja imiku kõhust eemal, vähendades koolikuid ja ebamugavustunnet.

60% võrra vähem nuttu öösiti*

60% võrra vähem nuttu öösiti*

Philips Aventi koolikutevastane pudel vähendab lapse rahutust. Imikutel, keda toideti Philips Aventi koolikutevastase pudeliga, esines öösiti 60% võrra vähem rahutust kui konkurentide koolikutevastase pudeliga toidetud imikute puhul. *

Sooniline tekstuur ennetab luti kokkuvajumist, et toitmine sujuks probleemideta

Sooniline tekstuur ennetab luti kokkuvajumist, et toitmine sujuks probleemideta

Luti kuju tagab luti hea kinnitamise ja sooniline tekstuur ei lase lutil kokku vajuda, et toitmine sujuks probleemideta ja mugavalt

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

140

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

2

26/04/2022

Polska

Polska

Ulubiona butelka

Wygodnie karmi się maluszka tą butelką, dobra jakość, polecam.

Positiivsed omadused

Dobra jakość, wygodnie się nią karmi

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/04/2022

Polska

Polska

Zwycięzca naszego rankingu

Butelka Philips Avent do zdecydowanie nasz ulubieniec, któremu pozostaniemy wierni - a przetestowaliśmy wiele innych marek! Przede wszystkim buteleczka spełnia swoją rolę, bo częstotliwość kolek moich maluchów zdecydowanie się zmniejszyła. Co dla mnie ważne: dobrze się czyści, tworzywo porządne, które nie robi się matowe i nie odbarwia się mimo wielu prań. Kształt butelki bardzo przypasował i dzieciaki chętnie z niej piją, nie mają problemu z jej utrzymaniem. Co tu więcej mówić - polecam wszystkim mamom!

Positiivsed omadused

kształt, waga, jakość materiału, łatwość czyszczenia

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/04/2022

Polska

Polska

Solidne wykonanie i jakość

Butelka jest wykonana naprawdę solidnie (do wykonania użyto naprawdę fajnej jakości materiałów). Butelka jest naprawdę lekka i przyjemnie się jej używa. Dziecko bez problemu trzyma butelkę. Produkt jest łatwy nie tylko w użyciu ale i w utrzymaniu go w czystości - nie zauważyłam też, aby na butelce pojawiły się przebarwienia.

Positiivsed omadused

wygląd, jakość wykonania

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. 2-nädalastel imikutel, keda toideti Philips Aventi pudeliga, esines vähem koolikuid ja märkimisväärselt vähem nuttu, võrreldes imikutega, keda toideti konkurentide pudeliga.

  2. On tõestatud, et luti kuju ei lase lutil kokku vajuda ning vähendab seeläbi õhu allaneelamist ja probleeme toitmisel.

  3. Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.