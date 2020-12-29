TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*

Tootmine lõpetatud

Philips AventClassic+ lutipudel

SCF563/17

4.7
| (101) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet
Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
Meie Classic+ pudeli Airflexi õhusüsteem ja spetsiaalse tekstuuriga lutt vähendavad toitmisel katkestusi ja ebamugavustunnet. Sisseehitatud koolikutevastane klapp suunab õhu pudelisse ja imiku kõhust eemale.
Kuva kõik eelised

Mõeldud probleemideta toitmiseks

Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*

  • 1 pudel

  • 9 untsi / 260 ml

  • Aeglase vooga lutt

  • 1k+

Koolikutevastane klapp, mis vähendab tõestatult koolikuid*

Koolikutevastane klapp, mis vähendab tõestatult koolikuid*

Meie koolikutevastane klapp on mõeldud ennetama õhu liikumist beebi kõhtu ning vähendama koolikuid ja ebamugavustunnet. Luti sees olev klapp paindub imiku toitmise ajal, et õhk saaks pudelisse liikuda, takistades seeläbi vaakumi tekkimist ja suunates õhu pudeli tagaossa tagasi. See hoiab õhu pudelis ja imiku kõhust eemal, vähendades koolikuid ja ebamugavustunnet.

60% võrra vähem nuttu öösiti*

60% võrra vähem nuttu öösiti*

Philips Aventi koolikutevastane pudel vähendab lapse rahutust. Imikutel, keda toideti Philips Aventi koolikutevastase pudeliga, esines öösiti 60% võrra vähem rahutust kui konkurentide koolikutevastase pudeliga toidetud imikute puhul. *

Sooniline tekstuur ennetab luti kokkuvajumist, et toitmine sujuks probleemideta

Sooniline tekstuur ennetab luti kokkuvajumist, et toitmine sujuks probleemideta

Luti kuju tagab luti hea kinnitamise ja sooniline tekstuur ei lase lutil kokku vajuda, et toitmine sujuks probleemideta ja mugavalt

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.7

5-st

101

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

2

29/12/2020

Polska

Polska

Bardzo wygodna butelka.

Butelka wykonana z dobrej jakości materiału. Miarka na butelce jest wyraźna i po dłuższym stosowaniu nie ściera się. Butelka nie sprawia kłopotów przy myciu. Nie ma kolek. Nic się z niej nie leje. Dziecko uwielbia butelkę i nie chcę innej.

Positiivsed omadused

Wygodna, ładna, szybka w myciu.

Negatiivsed omadused

Nie ma

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

29/12/2020

Polska

Polska

Doskonała butelka

Używam już jej od dwóch miesięcy, jest bardzo dobrym produktem. Smoczek idealnie podpasował dziecku, jego kształt idealnie odwzorowuje pierś, dzięki czemu nie sprawia kłopotu kp i dokarmianie butelką. Od momentu zastosowania butelek avent zmniejszyły się boleści brzuszka Maluszka.

Positiivsed omadused

Kształt butelki idealnie dopasowuje się do ręki, smoczek podobny do kształtu piersi, idealny przeplyw w smoczku, odpowiednia cena do jakości

Negatiivsed omadused

Brak wad

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/02/2018

Polska

Polska

Jest super!

Żadna, ale to żadna butelka antykolkowa nie jest tak łatwa w obsłudze jak Avent. Zdecydowanie mój ulubieniec - łatwość składania, użytkowania, mycia i pasuje do każdego podgrzewacza. Baja! A co najważniejsze, córa nie łyka powietrza i nie ulewa.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. 2-nädalastel imikutel, keda toideti Philips Aventi pudeliga, esines vähem koolikuid ja märkimisväärselt vähem nuttu, võrreldes imikutega, keda toideti konkurentide pudeliga.

  2. On tõestatud, et luti kuju ei lase lutil kokku vajuda ning vähendab seeläbi õhu allaneelamist ja probleeme toitmisel.

  3. Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.