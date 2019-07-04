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Tootmine lõpetatud
SCF602/01
260 ml
12k+ lastetila
Pealesurutav kaas hoiab tila liikvel olles puhtana ja tagab lekkevaba transpordi
Patenditud klapp juhib tilkumise vältimiseks vedelikuvoogu, isegi kui tassi hoitakse tagurpidi või on jäetud küljele.
Hammustuskindel tila, et lapsed saaksid tassist kindlalt juua; ideaalne lõikuvate hammastega beebidele
2.5
5-st
4
Auhinnad
gusaika
04/07/2019
Україна
Очень класная
Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF602/22 Дитяча чашка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF602/22 Дитяча чашка
renko7
15/05/2012
Polska
Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.
Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.
See arvustus tehti tootele SCF602/12 Kubek dla dziecka
See arvustus tehti tootele SCF602/12 Kubek dla dziecka
Aga5
22/07/2012
Polska
Nie spełnia swojej głównej funkcji
Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.
See arvustus tehti tootele SCF602/12 Kubek dla dziecka
See arvustus tehti tootele SCF602/12 Kubek dla dziecka
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