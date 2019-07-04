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  • Lihtne üleminek pudelilt tassile
  • Lihtne üleminek pudelilt tassile
  • Lihtne üleminek pudelilt tassile
  • Lihtne üleminek pudelilt tassile

Tootmine lõpetatud

Philips AventLastetass

SCF602/01

2.5
| (4) Auhinnad
Lihtne üleminek pudelilt tassile
Philipsi Aventi BPA-vaba Magic Cupi joogipudel on nii raputades, õhku visates kui külili olles hämmastavalt tilgakindel, kuid sellele vaatamata on pudelist lihtne juua. Klapiga tilad sobivad ka toitmispudelitele, muutes ka need tilgakindlaks.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Tilgavaba, lihtne rüübata

Lihtne üleminek pudelilt tassile

  • 260 ml

  • 12k+ lastetila

Pealesurutav kaas hoiab tila puhtana

Pealesurutav kaas hoiab tila puhtana

Pealesurutav kaas hoiab tila liikvel olles puhtana ja tagab lekkevaba transpordi

Tilgavaba tila koos patenditud klapiga

Tilgavaba tila koos patenditud klapiga

Patenditud klapp juhib tilkumise vältimiseks vedelikuvoogu, isegi kui tassi hoitakse tagurpidi või on jäetud küljele.

Kõva tila üle 12 kuu vanustele lastele

Kõva tila üle 12 kuu vanustele lastele

Hammustuskindel tila, et lapsed saaksid tassist kindlalt juua; ideaalne lõikuvate hammastega beebidele

Tehnilised andmed

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Arvustused

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2.5

5-st

4

Auhinnad

4
2

04/07/2019

Україна

Україна

Очень класная

Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF602/22 Дитяча чашка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF602/22 Дитяча чашка

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.

Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.

See arvustus tehti tootele SCF602/12 Kubek dla dziecka

See arvustus tehti tootele SCF602/12 Kubek dla dziecka

22/07/2012

Polska

Polska

Nie spełnia swojej głównej funkcji

Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.

See arvustus tehti tootele SCF602/12 Kubek dla dziecka

See arvustus tehti tootele SCF602/12 Kubek dla dziecka

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  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 