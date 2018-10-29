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Tootmine lõpetatud
SCF606/01
Hügieeniline liikvel olles
Philips Aventi laste joogitass on lihtne samm pudelist tassini. Pööratav kaas hoiab tila alati puhtana, isegi liikvel olles. Tass on ka raputamisel ja õhkuviskamisel hämmastavalt tilgakindel, samas on sellest väga hõlbus juua
200 ml
6k+ pehme tila
Käepidemetega
Philips Aventi tilaga tassi patenditud klapp kontrollib voolu ja tagab tilgavabaduse, isegi kui tassi hoida tagurpidi või jätta külili.
Arvustused
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat