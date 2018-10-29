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Tootmine lõpetatud

Philips AventLastetass

SCF606/01

Hügieeniline liikvel olles

Philips Aventi laste joogitass on lihtne samm pudelist tassini. Pööratav kaas hoiab tila alati puhtana, isegi liikvel olles. Tass on ka raputamisel ja õhkuviskamisel hämmastavalt tilgakindel, samas on sellest väga hõlbus juua

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Tilgavaba, lihtne rüübata

Hügieeniline liikvel olles

  • 200 ml

  • 6k+ pehme tila

  • Käepidemetega

Pehme tila koos patenditud tilgavaba klapiga

Pehme tila koos patenditud tilgavaba klapiga

Philips Aventi tilaga tassi patenditud klapp kontrollib voolu ja tagab tilgavabaduse, isegi kui tassi hoida tagurpidi või jätta külili.

Kõik osad on mugavalt nõudepesumasinakindlad

Kõik osad on mugavalt nõudepesumasinakindlad

Kogu tassi saab hügieenikaalutlustel steriliseerida

Kogu tassi saab hügieenikaalutlustel steriliseerida

Tehnilised andmed

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  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 