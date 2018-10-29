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Tootmine lõpetatud
SCF608/01
Hügieeniline liikvel olles
Philips Aventi lastetassidega on joomise harjutamine lihtne. Pööratav kaas hoiab tila alati puhtana, isegi liikvel olles. Tass on ka raputamisel ja õhkuviskamisel hämmastavalt tilgakindel, samas on sellest väga hõlbus juua.
260 ml
12k+ lastetila
Käepidemetega
Patenditud klapp juhib tilkumise vältimiseks vedelikuvoogu, isegi kui tassi hoitakse tagurpidi või on jäetud küljele.
Arvustused
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat