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Tootmine lõpetatud
SCF609/01
Hügieeniline liikvel olles
See Philips Aventi kiirema vooga tass sobib ideaalselt aktiivsele lapsele. Hämmastavalt tilgakindel ka raputamisel ja õhkuviskamisel, samas on sellest väga hõlbus juua. Tassil on pööratav kaas ja nutikas küljeklamber vöö või käru külge kinnitamiseks.
340 ml
18k+ sporttila
Patenditud klapp juhib tilkumise vältimiseks vedelikuvoogu, isegi kui tassi hoitakse tagurpidi või on jäetud küljele.
Arvustused
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat