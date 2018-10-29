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Tootmine lõpetatud

Philips AventAventi kaunistustega tass

SCF609/01

Hügieeniline liikvel olles

See Philips Aventi kiirema vooga tass sobib ideaalselt aktiivsele lapsele. Hämmastavalt tilgakindel ka raputamisel ja õhkuviskamisel, samas on sellest väga hõlbus juua. Tassil on pööratav kaas ja nutikas küljeklamber vöö või käru külge kinnitamiseks.

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Tilgavaba, kiirema vooga joogitass

Hügieeniline liikvel olles

  • 340 ml

  • 18k+ sporttila

Tilgavaba tila koos patenditud klapiga

Tilgavaba tila koos patenditud klapiga

Patenditud klapp juhib tilkumise vältimiseks vedelikuvoogu, isegi kui tassi hoitakse tagurpidi või on jäetud küljele.

Kõik osad on mugavalt nõudepesumasinakindlad

Kõik osad on mugavalt nõudepesumasinakindlad

Kogu tassi saab hügieenikaalutlustel steriliseerida

Kogu tassi saab hügieenikaalutlustel steriliseerida

Tehnilised andmed

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  1. Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat 