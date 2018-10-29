Philips Aventi hoiusüsteem lihtsaks hoiundamiseks

Philips Aventi mitmekesine ja ruumisäästlik hoiusüsteem on mõeldud kasvama koos teie beebiga. Kasutage sama tassi rinnapiima ja beebitoidu hoiundamiseks. See süsteem mahutab kõik Philips Aventi rinnapumbad ja lutid.