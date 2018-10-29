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Tootmine lõpetatud
SCF615/10
Philips Aventi hoiusüsteem lihtsaks hoiundamiseks
Philips Aventi mitmekesine ja ruumisäästlik hoiusüsteem on mõeldud kasvama koos teie beebiga. Kasutage sama tassi rinnapiima ja beebitoidu hoiundamiseks. See süsteem mahutab kõik Philips Aventi rinnapumbad ja lutid.
180 ml
Ohutuks hoiustamiseks ja transpordiks
Hoiustage väärtuslikku rinnapiima või beebitoitu Philips Aventi rinnapiima hoiunõudes. Toitu saate hoida nii külmikus kui ka sügavkülmikus.
Ideaalne kaasavõtmiseks. Saate hõlpsalt beebi toidu kaasa võtta, kui välja lähete
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