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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
2 tk
Aeglase vooga lutt
1k+
Meie koolikutevastane klapp on mõeldud ennetama õhu liikumist beebi kõhtu ning vähendama koolikuid ja ebamugavustunnet. Luti sees olev klapp paindub imiku toitmise ajal, et õhk saaks pudelisse liikuda, takistades seeläbi vaakumi tekkimist ja suunates õhu pudeli tagaossa tagasi. See hoiab õhu pudelis ja imiku kõhust eemal, vähendades koolikuid ja ebamugavustunnet.
Philips Aventi koolikutevastane pudel vähendab lapse rahutust. Imikutel, keda toideti Philips Aventi koolikutevastase pudeliga, esines öösiti 60% võrra vähem rahutust kui konkurentide koolikutevastase pudeliga toidetud imikute puhul. *
Luti kuju tagab luti hea kinnitamise ja sooniline tekstuur ei lase lutil kokku vajuda, et toitmine sujuks probleemideta ja mugavalt
4.6
5-st
30
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
kasia1985
17/12/2018
Polska
Znacznie zmniejszył ulewania
Smoczek przyjazny, odprowadza powietrze dzięki czemu nie występują kolki. U nas znacznie zmniejszyło się ulewanie po zastosowaniu smoczka a była to nasza zmora
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF632/27 Smoczek antykolkowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF632/27 Smoczek antykolkowy
Wiolasupermama
17/12/2018
Polska
Znacznie zmniejszył ulewania
Smoczek przyjazny, odprowadza powietrze dzięki czemu nie występują kolki. U nas znacznie zmniejszyło się ulewanie po zastosowaniu smoczka a była to nasza zmora
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF632/27 Smoczek antykolkowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF632/27 Smoczek antykolkowy
aneczka84
24/06/2015
Polska
Wygodny w karmieniu
Jak i przy pierwszym tak i przy drugim synku używam tych smoczków w butelkach Avent. Są bardzo wygodne w ssaniu mleczka przez nasze pociechy, nie powodują kolek, jak również dodatkowo odprowadzają powietrze przez wdrążone "kanaliki", co ułatwia maluszkowi ssanie mleczka. design bardzo przyjazny i dopasowany do buźki maleństwa. Polecam!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF632/27 Smoczek antykolkowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF632/27 Smoczek antykolkowy
2-nädalastel imikutel, keda toideti Philips Aventi pudeliga, esines vähem koolikuid ja märkimisväärselt vähem nuttu, võrreldes imikutega, keda toideti konkurentide pudeliga.
On tõestatud, et luti kuju ei lase lutil kokku vajuda ning vähendab seeläbi õhu allaneelamist ja probleeme toitmisel.
Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011