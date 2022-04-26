30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
2 tk
Keskmise vooga lutt
3k+
Meie koolikutevastane klapp on mõeldud ennetama õhu liikumist beebi kõhtu ning vähendama koolikuid ja ebamugavustunnet. Luti sees olev klapp paindub imiku toitmise ajal, et õhk saaks pudelisse liikuda, takistades seeläbi vaakumi tekkimist ja suunates õhu pudeli tagaossa tagasi. See hoiab õhu pudelis ja imiku kõhust eemal, vähendades koolikuid ja ebamugavustunnet.
Philips Aventi koolikutevastane pudel vähendab lapse rahutust. Imikutel, keda toideti Philips Aventi koolikutevastase pudeliga, esines öösiti 60% võrra vähem rahutust kui konkurentide koolikutevastase pudeliga toidetud imikute puhul. *
Luti kuju tagab luti hea kinnitamise ja sooniline tekstuur ei lase lutil kokku vajuda, et toitmine sujuks probleemideta ja mugavalt
4.9
5-st
31
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Józefina
26/04/2022
Polska
Dobrze akceptowany przez dziecko
Moje dziecko szybko zaakceptowało smoczek, kolki rzeczywiście nie występują juz tak często. Bardzo polecam.
Positiivsed omadused
Dobra jakość, akceptowany przez dziecko
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Asiasz1177
07/04/2022
Polska
Polecam
Bardzo dobry zestaw. Butelka idealnej wielkości dodatkowo smoczek przy butelce wykonany jest z trwałego materiału dziecko nie miało problemu z chwycenie smoczka i picia z butelki .
Positiivsed omadused
Trwały materiał, wygodny smoczek
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF633/27 Smoczek antykolkowy
wrytmieserca
03/04/2022
Polska
Rewelacja
Polecam z czystym sumieniem smoczki ani razu córka nie miała kolki dzięki nim więc system antykolkowy działa! Polecam
Positiivsed omadused
Jakość
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF633/27 Smoczek antykolkowy
2-nädalastel imikutel, keda toideti Philips Aventi pudeliga, esines vähem koolikuid ja märkimisväärselt vähem nuttu, võrreldes imikutega, keda toideti konkurentide pudeliga.
On tõestatud, et luti kuju ei lase lutil kokku vajuda ning vähendab seeläbi õhu allaneelamist ja probleeme toitmisel.
Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011