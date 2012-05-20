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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
1 pudel
125ml
vastsündinule sobiva vooga lutiga
0k+
Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Avent Airflexi lutipudelis kasutatakse Airflexi klappi, mis kohandub imiku loomuliku söömisrütmiga.
Kliiniline katse näitas, et Aventi pudeli abil toidetud kahenädalastel beebidel oli vähem koolikuid kui tavalise pudeliga toidetud beebidel. (www.philips.com/Avent).
4.6
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
ewa1988
20/05/2012
Polska
jest podobna do piersi matki
ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim
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See arvustus tehti tootele Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
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angelika1923
20/05/2012
Polska
Produkt doskonały
Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.
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See arvustus tehti tootele Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
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fedorka88
15/05/2012
Polska
Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.
Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.
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See arvustus tehti tootele Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +