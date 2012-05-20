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Tootmine lõpetatud

Philips Avent AirflexKlassikalise sarja lutipudel

SCF640/17

4.6
| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Tervislikuks ja aktiivseks toitmiseks
Philipsi Avent Airflexi lutipudelis kasutatakse ainulaadset Avent Airflexi lutti, mis soodustab tervislikku ja aktiivset toitmist ning kohandub imiku loomuliku söömisrütmiga. Airflexi lutt aitab beebil hõlpsamini rinnaga ja pudelist toitmise vaheldumisega harjuda.
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Kliinilistes uuringutes on tõestatud, et koolikuvalu väheneb

Tervislikuks ja aktiivseks toitmiseks

  • 1 pudel

  • 125ml

  • vastsündinule sobiva vooga lutiga

  • 0k+

Rinna ja pudeliga toitmist on lihtne kombineerida

Rinna ja pudeliga toitmist on lihtne kombineerida

Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Sisseehitatud Airflexi klapp

Sisseehitatud Airflexi klapp

Avent Airflexi lutipudelis kasutatakse Airflexi klappi, mis kohandub imiku loomuliku söömisrütmiga.

Kliinilistes uuringutes on tõestatud, et koolikuvalu väheneb

Kliinilistes uuringutes on tõestatud, et koolikuvalu väheneb

Kliiniline katse näitas, et Aventi pudeli abil toidetud kahenädalastel beebidel oli vähem koolikuid kui tavalise pudeliga toidetud beebidel. (www.philips.com/Avent).

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

jest podobna do piersi matki

ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim

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See arvustus tehti tootele Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

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See arvustus tehti tootele Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

20/05/2012

Polska

Polska

Produkt doskonały

Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.

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See arvustus tehti tootele Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.

Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.

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See arvustus tehti tootele Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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