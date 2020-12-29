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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
3 pudelit
125ml
vastsündinule sobiva vooga lutiga
0k+
Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Avent Airflexi lutipudelis kasutatakse Airflexi klappi, mis kohandub imiku loomuliku söömisrütmiga.
Kliiniline katse näitas, et Aventi pudeli abil toidetud kahenädalastel beebidel oli vähem koolikuid kui tavalise pudeliga toidetud beebidel. (www.philips.com/Avent).
4.7
5-st
101
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
ANIA122
29/12/2020
Polska
Bardzo wygodna butelka.
Butelka wykonana z dobrej jakości materiału. Miarka na butelce jest wyraźna i po dłuższym stosowaniu nie ściera się. Butelka nie sprawia kłopotów przy myciu. Nie ma kolek. Nic się z niej nie leje. Dziecko uwielbia butelkę i nie chcę innej.
Positiivsed omadused
Wygodna, ładna, szybka w myciu.
Negatiivsed omadused
Nie ma
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See arvustus tehti tootele SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
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See arvustus tehti tootele SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Marlenka25
29/12/2020
Polska
Doskonała butelka
Używam już jej od dwóch miesięcy, jest bardzo dobrym produktem. Smoczek idealnie podpasował dziecku, jego kształt idealnie odwzorowuje pierś, dzięki czemu nie sprawia kłopotu kp i dokarmianie butelką. Od momentu zastosowania butelek avent zmniejszyły się boleści brzuszka Maluszka.
Positiivsed omadused
Kształt butelki idealnie dopasowuje się do ręki, smoczek podobny do kształtu piersi, idealny przeplyw w smoczku, odpowiednia cena do jakości
Negatiivsed omadused
Brak wad
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ZadowolonaA
12/02/2018
Polska
Jest super!
Żadna, ale to żadna butelka antykolkowa nie jest tak łatwa w obsłudze jak Avent. Zdecydowanie mój ulubieniec - łatwość składania, użytkowania, mycia i pasuje do każdego podgrzewacza. Baja! A co najważniejsze, córa nie łyka powietrza i nie ulewa.
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