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Tootmine lõpetatud

Philips Avent AirflexKlassikalise sarja lutipudel

SCF640/37

4.7
| (101) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet
Tervislikuks ja aktiivseks toitmiseks
Philipsi Avent Airflexi lutipudelis kasutatakse ainulaadset Avent Airflexi lutti, mis soodustab tervislikku ja aktiivset toitmist ning kohandub imiku loomuliku söömisrütmiga. Airflexi lutt aitab beebil hõlpsamini rinnaga ja pudelist toitmise vaheldumisega harjuda.
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Kliinilistes uuringutes on tõestatud, et koolikuvalu väheneb

Tervislikuks ja aktiivseks toitmiseks

  • 3 pudelit

  • 125ml

  • vastsündinule sobiva vooga lutiga

  • 0k+

Rinna ja pudeliga toitmist on lihtne kombineerida

Rinna ja pudeliga toitmist on lihtne kombineerida

Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Sisseehitatud Airflexi klapp

Sisseehitatud Airflexi klapp

Avent Airflexi lutipudelis kasutatakse Airflexi klappi, mis kohandub imiku loomuliku söömisrütmiga.

Kliinilistes uuringutes on tõestatud, et koolikuvalu väheneb

Kliinilistes uuringutes on tõestatud, et koolikuvalu väheneb

Kliiniline katse näitas, et Aventi pudeli abil toidetud kahenädalastel beebidel oli vähem koolikuid kui tavalise pudeliga toidetud beebidel. (www.philips.com/Avent).

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

101

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

2

29/12/2020

Polska

Polska

Bardzo wygodna butelka.

Butelka wykonana z dobrej jakości materiału. Miarka na butelce jest wyraźna i po dłuższym stosowaniu nie ściera się. Butelka nie sprawia kłopotów przy myciu. Nie ma kolek. Nic się z niej nie leje. Dziecko uwielbia butelkę i nie chcę innej.

Positiivsed omadused

Wygodna, ładna, szybka w myciu.

Negatiivsed omadused

Nie ma

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

29/12/2020

Polska

Polska

Doskonała butelka

Używam już jej od dwóch miesięcy, jest bardzo dobrym produktem. Smoczek idealnie podpasował dziecku, jego kształt idealnie odwzorowuje pierś, dzięki czemu nie sprawia kłopotu kp i dokarmianie butelką. Od momentu zastosowania butelek avent zmniejszyły się boleści brzuszka Maluszka.

Positiivsed omadused

Kształt butelki idealnie dopasowuje się do ręki, smoczek podobny do kształtu piersi, idealny przeplyw w smoczku, odpowiednia cena do jakości

Negatiivsed omadused

Brak wad

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/02/2018

Polska

Polska

Jest super!

Żadna, ale to żadna butelka antykolkowa nie jest tak łatwa w obsłudze jak Avent. Zdecydowanie mój ulubieniec - łatwość składania, użytkowania, mycia i pasuje do każdego podgrzewacza. Baja! A co najważniejsze, córa nie łyka powietrza i nie ulewa.

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See arvustus tehti tootele SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.