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Tootmine lõpetatud

Philips Avent AirflexKlassikalise sarja lutipudel

SCF643/17

5
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Tervislikuks ja aktiivseks toitmiseks
Philipsi Avent Airflexi lutipudelis kasutatakse ainulaadset Avent Airflexi lutti, mis soodustab tervislikku ja aktiivset toitmist ning kohandub imiku loomuliku söömisrütmiga. Airflexi lutt aitab beebil hõlpsamini rinnaga ja pudelist toitmise vaheldumisega harjuda.
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Kliinilistes uuringutes on tõestatud, et koolikuvalu väheneb

Tervislikuks ja aktiivseks toitmiseks

  • 1 pudel

  • 9 untsi / 260 ml

  • Aeglase vooga lutt

  • 1k+

Rinna ja pudeliga toitmist on lihtne kombineerida

Rinna ja pudeliga toitmist on lihtne kombineerida

Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Sisseehitatud Airflexi klapp

Sisseehitatud Airflexi klapp

Avent Airflexi lutipudelis kasutatakse Airflexi klappi, mis kohandub imiku loomuliku söömisrütmiga.

Kliinilistes uuringutes on tõestatud, et koolikuvalu väheneb

Kliinilistes uuringutes on tõestatud, et koolikuvalu väheneb

Kliiniline katse näitas, et Aventi pudeli abil toidetud kahenädalastel beebidel oli vähem koolikuid kui tavalise pudeliga toidetud beebidel. (www.philips.com/Avent).

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

07/05/2016

Polska

Polska

Super produkt

[Employee of philipsglobal] Butelka lekka, z dobrego plasiku (tzw. złota seria Philips), wygodny duży otwór. Bogata gama akcesoriów - smoczki, kapsle itp. Łatwo zdejmuje się osłonę smoczka. Dziecko nie miało kolek.

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See arvustus tehti tootele SCF663/27 Classic PES baby bottle

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See arvustus tehti tootele SCF663/27 Classic PES baby bottle

18/12/2013

Polska

Polska

Polecam

Używałam tych butelek , bo muszę przyznać ,że miałam ich kilka, gdy urodził się mój synek. Z przyczyn zdrowotnych jednak nie mogłam go długo karmić naturalnie więc zaczęłam szukać idealnej butelki. Miałam kilka wpadek z innymi buteklami- po jednych synek miał kolki, innych nawet nie chciał , bo wiedział jak smakuje naturalne karmienie. W końcu kupiłam butelkę avent i to się okazał strzał w 10. Żadnych kolek, gumowatych smoczków które by się kleiły. Synek od razu się do niej przyzwyczaił. Polecam wszystkim mamom.

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See arvustus tehti tootele Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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See arvustus tehti tootele Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +

27/06/2012

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Produkt jeden z najlepszych na rynku ale niestety drogi i nie na kazda kieszen natomiast butelki niebieskie,rozowe oraz przezroczyste niestety nie za ciekawe gdyz bez wkladki leci z nich pokarm i nie wygladaj zbyt fajnie gdyz ich nakretki powinny byc w kolorach butelek poniewaz tak jak jest teraz wyglada to troche smiesznie jakby nakretka była poprostu z innej butelki.Natomiast złote butelki naprawde ładne i wygodne niestety ich cena jest jeszcze ładniejsza:)

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See arvustus tehti tootele SCF663/27 Classic PES baby bottle

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF663/27 Classic PES baby bottle

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