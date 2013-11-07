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Tootmine lõpetatud
1 pudel
330 ml
Muudetava vooga lutt
3k+
Muudetava vooga lutil on sisselõigatud pilu, mis võimaldab voogu reguleerida. Vookiiruse muutmiseks keerake lihtsalt pudelit, joondades lutil oleva märgi I, II või III beebi ninaga.
Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Avent Airflexi lutipudelis kasutatakse Airflexi klappi, mis kohandub imiku loomuliku söömisrütmiga.
4.8
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Kinga83
07/11/2013
Polska
Świetny produkt.
Rewelacyjna butelka firmy Avent służyła Mojemu dziecku bardzo długo. Szczerze polecam.
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See arvustus tehti tootele Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
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See arvustus tehti tootele Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
iredew
22/09/2013
Polska
idealny produkt
butelki avent są rewelacyjne,nadają się do kaszek,mleka,można podgrzewać w mikrofalówce...są bardzo wytrzymałe...moje dziecko nie chce z innej pić :D polecam wszystkim mamom :D
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See arvustus tehti tootele Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +
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See arvustus tehti tootele Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +
KasiaSz
22/09/2013
Polska
Ten produkt napewno posłuży bardzo długo
Jestem bardzo zadowolona z wyboru butelki do karmienia Philips. Trwałość tego produktu pozwola na korzystanie z niej długi czas. Napewno poleciła bym ją wszystkim młodym mamom, gdyż doskonale spełnia swoje funkcje począwszy od pierwszych dni karmienia. Dzięki możliwość wymiany i dostasowania smoczka, do różnych konsystwncji posiłków pozwala nie trzeba zmieniać całej butelki. Jest poprost super. :)
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See arvustus tehti tootele Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +