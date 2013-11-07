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Tootmine lõpetatud

Philips Avent AirflexKlassikalise sarja lutipudel

SCF646/17

4.8
| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Tervislikuks ja aktiivseks toitmiseks
Philipsi Avent Airflexi lutipudelis kasutatakse ainulaadset Avent Airflexi lutti, mis soodustab tervislikku ja aktiivset toitmist ning kohandub imiku loomuliku söömisrütmiga. Airflexi lutt aitab beebil hõlpsamini rinnaga ja pudelist toitmise vaheldumisega harjuda.
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Tervislikuks ja aktiivseks toitmiseks

  • 1 pudel

  • 330 ml

  • Muudetava vooga lutt

  • 3k+

Muudetava vooga lutt paksemale toidule

Muudetava vooga lutt paksemale toidule

Muudetava vooga lutil on sisselõigatud pilu, mis võimaldab voogu reguleerida. Vookiiruse muutmiseks keerake lihtsalt pudelit, joondades lutil oleva märgi I, II või III beebi ninaga.

Rinna ja pudeliga toitmist on lihtne kombineerida

Rinna ja pudeliga toitmist on lihtne kombineerida

Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Sisseehitatud Airflexi klapp

Sisseehitatud Airflexi klapp

Avent Airflexi lutipudelis kasutatakse Airflexi klappi, mis kohandub imiku loomuliku söömisrütmiga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Świetny produkt.

Rewelacyjna butelka firmy Avent służyła Mojemu dziecku bardzo długo. Szczerze polecam.

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See arvustus tehti tootele Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

22/09/2013

Polska

Polska

idealny produkt

butelki avent są rewelacyjne,nadają się do kaszek,mleka,można podgrzewać w mikrofalówce...są bardzo wytrzymałe...moje dziecko nie chce z innej pić :D polecam wszystkim mamom :D

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See arvustus tehti tootele Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +

22/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt napewno posłuży bardzo długo

Jestem bardzo zadowolona z wyboru butelki do karmienia Philips. Trwałość tego produktu pozwola na korzystanie z niej długi czas. Napewno poleciła bym ją wszystkim młodym mamom, gdyż doskonale spełnia swoje funkcje począwszy od pierwszych dni karmienia. Dzięki możliwość wymiany i dostasowania smoczka, do różnych konsystwncji posiłków pozwala nie trzeba zmieniać całej butelki. Jest poprost super. :)

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See arvustus tehti tootele Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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