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Tootmine lõpetatud

Philips Avent Tempo- Disposable SystemNatural Feeding Nurseri lutipudel

SCF648/01

4.6
| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Mugavaks ja tervislikuks toitmiseks
Nautige suuremat mugavust ja kindlustunnet imiku tervislikul toitmisel Aventi Tempo Natural Feeding Nurseri abil. Toitmisel vajuvad topsid Tempo kokku, lastes imikul juhtida piimavoogu, mistõttu satub tema kõhtu vähem õhku.
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Kohandub imiku loomuliku söömisrütmiga.

Mugavaks ja tervislikuks toitmiseks

  • 125 ml

Eelvormitud steriliseeritud topsid

Eelvormitud steriliseeritud topsid

Tempo topsid on steriliseeritud, ühekordselt kasutatavad ja laiema kujuga, mis muudab täitmise ja toitmise lihtsamaks.

Ühekordsete topsidega süsteem

Ühekordsete topsidega süsteem

Ühekordsed topsid Tempo on tugevad, laia kujuga ja kindla vormiga, et toidu valamine ja toitmine oleks hõlpsam. Nautige steriliseeritud, ühekordsete topside pakutavat mugavust iga kord kui oma imikut toidate.

Tops vajub kokku, et imiku kõhtu satuks vähem õhku

Tops vajub kokku, et imiku kõhtu satuks vähem õhku

Toitmisel vajuvad topsid Tempo kokku, et imiku kõhtu satuks vähem õhku.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

jest podobna do piersi matki

ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim

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See arvustus tehti tootele Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

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See arvustus tehti tootele Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

20/05/2012

Polska

Polska

Produkt doskonały

Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.

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See arvustus tehti tootele Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.

Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.

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See arvustus tehti tootele Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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