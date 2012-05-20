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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
125 ml
Tempo topsid on steriliseeritud, ühekordselt kasutatavad ja laiema kujuga, mis muudab täitmise ja toitmise lihtsamaks.
Ühekordsed topsid Tempo on tugevad, laia kujuga ja kindla vormiga, et toidu valamine ja toitmine oleks hõlpsam. Nautige steriliseeritud, ühekordsete topside pakutavat mugavust iga kord kui oma imikut toidate.
Toitmisel vajuvad topsid Tempo kokku, et imiku kõhtu satuks vähem õhku.
4.6
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
ewa1988
20/05/2012
Polska
jest podobna do piersi matki
ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim
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See arvustus tehti tootele Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
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See arvustus tehti tootele Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
angelika1923
20/05/2012
Polska
Produkt doskonały
Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.
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See arvustus tehti tootele Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
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See arvustus tehti tootele Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
fedorka88
15/05/2012
Polska
Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.
Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.
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See arvustus tehti tootele Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +