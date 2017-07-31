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Kahene komplekt
Lutt on loodud söötmisprobleemide vähendamiseks, juhtides õhu pudelisse ja mitte beebi kõhtu.
Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Ülipehme tekstuuriga lutt, mis meenutab rinda.
5.0
5-st
8
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Avei
31/07/2017
Lietuva
Tobulas žindukas
Vienintelis kurį naudojant mažyliui tenka idėti tiek pastangų kiek žindant krūtį. Tobulas pasirinkimas maitinant mišriai. Tinka naudoti ir vyresniam nei 1mėn kūdikiui.
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See arvustus tehti tootele Baby Bottle Teats SCF657/27 iulptukas „Natural“
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See arvustus tehti tootele Baby Bottle Teats SCF657/27 iulptukas „Natural“
Isabel
26/10/2016
Polska
Polecam
Butelkę ze smoczkiem natural dostałam w prezencie. Jestem mile zaskoczona z jego użytkowania. Tym bardziej, że sięgnęłam po tę butelkę w akcie desperacji, gdy synek odmawiał ssania z piersi a butelki, które sama zakupiłam też mu nie odpowiadały. Po kilku próbach z innymi smoczki (mimijumi, medela) spokojnie mogę polecić ten produkt. Mój maluszek zaakceptował go już po pierwszym przyssaniu się. Co ważne butelka Avent ze smoczkiem natural nie zaburza u mojego dziecka odruchu ssania więc mogę też karmić piersią. Moje dziecko je już spokojnie bez krztuszenia się i bez nerwowego łykania powietrza jakie występowały przy stosowaniu smoczka od modeli. Przy cofnietej brudce zaakceptował smoczek z Aventu. Smoczek nie zapada się jak przy mimijumi. Cena produktu zadowalająca. Smoczek stosowałam do 14 t.ż. dziecka.
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See arvustus tehti tootele Baby Bottle Teats SCF657/27 Smoczek Natural
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See arvustus tehti tootele Baby Bottle Teats SCF657/27 Smoczek Natural
Brigi83
19/02/2020
Magyarország
Cumisüveg cuki zavar nélkül
Már 6 hónapos a babám, de potlashoz még mi dug ezt használjuk :) nagy evő, egyszer nem bírom vacsira a 3 deci tejet biztosítani egyszerre, így amit napközben fejek, megeszi szopi előtt. Semmi karos következményeit nem hozott, szuper etetőcumi
Positiivsed omadused
Könnyen tisztítható, szereti a babám
Negatiivsed omadused
Nincs ilyen
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See arvustus tehti tootele Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej