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  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
  • Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele

Philips Avent Baby Bottle TeatsNatural lutt

SCF657/27

5
| (8) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele
Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele. Laial rinnakujulisel lutil on loomulikult haaratav kuju, et saaksite seda kombineerida rinnaga toitmisega. Lutti tuleks kasutada Philips Avent Natural pudeliga.
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Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele

Sobib ideaalselt aeglaselt joovatele beebidele

  • 0k+

  • Kahene komplekt

Mõeldud koolikute vähendamiseks

Mõeldud koolikute vähendamiseks

Lutt on loodud söötmisprobleemide vähendamiseks, juhtides õhu pudelisse ja mitte beebi kõhtu.

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Rinda meenutav pehme lutt

Rinda meenutav pehme lutt

Ülipehme tekstuuriga lutt, mis meenutab rinda.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

8

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

31/07/2017

Lietuva

Lietuva

Tobulas žindukas

Vienintelis kurį naudojant mažyliui tenka idėti tiek pastangų kiek žindant krūtį. Tobulas pasirinkimas maitinant mišriai. Tinka naudoti ir vyresniam nei 1mėn kūdikiui.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Baby Bottle Teats SCF657/27 iulptukas „Natural“

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Baby Bottle Teats SCF657/27 iulptukas „Natural“

26/10/2016

Polska

Polska

Polecam

Butelkę ze smoczkiem natural dostałam w prezencie. Jestem mile zaskoczona z jego użytkowania. Tym bardziej, że sięgnęłam po tę butelkę w akcie desperacji, gdy synek odmawiał ssania z piersi a butelki, które sama zakupiłam też mu nie odpowiadały. Po kilku próbach z innymi smoczki (mimijumi, medela) spokojnie mogę polecić ten produkt. Mój maluszek zaakceptował go już po pierwszym przyssaniu się. Co ważne butelka Avent ze smoczkiem natural nie zaburza u mojego dziecka odruchu ssania więc mogę też karmić piersią. Moje dziecko je już spokojnie bez krztuszenia się i bez nerwowego łykania powietrza jakie występowały przy stosowaniu smoczka od modeli. Przy cofnietej brudce zaakceptował smoczek z Aventu. Smoczek nie zapada się jak przy mimijumi. Cena produktu zadowalająca. Smoczek stosowałam do 14 t.ż. dziecka.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Baby Bottle Teats SCF657/27 Smoczek Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Baby Bottle Teats SCF657/27 Smoczek Natural

19/02/2020

Magyarország

Magyarország

Cumisüveg cuki zavar nélkül

Már 6 hónapos a babám, de potlashoz még mi dug ezt használjuk :) nagy evő, egyszer nem bírom vacsira a 3 deci tejet biztosítani egyszerre, így amit napközben fejek, megeszi szopi előtt. Semmi karos következményeit nem hozott, szuper etetőcumi

Positiivsed omadused

Könnyen tisztítható, szereti a babám

Negatiivsed omadused

Nincs ilyen

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.