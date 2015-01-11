30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
2 pudelit
125ml
vastsündinule sobiva vooga lutiga
0k+
Uni ja toit on teie beebi tervise ja õnnelikkuse seisukohast üliolulised. Pistelise kliinilise katsega uuriti, kas laste lutipudeli kuju mõjutab beebi käitumist. Selgus, et Philips Aventi pudel Classic vähendas valunuttu märgatavalt (keskmiselt 28 minutit päevas) võrreldes teiste katses osalenud pudelitega (46 min vs 74 min, p = 0,05). Eriti kehtis see öise aja kohta.**
Kui beebi sööb, paindub Aventi luti ainulaadne ääris, võimaldades õhul liikuda beebi kõhu asemel pudelisse. Just nagu rinnaga toitmisel, kui beebi juhib piimavoogu.
Saadaval on viis erinevat luti vookiirust.
4.9
5-st
10
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
ewka990
11/01/2015
Polska
Lubiana przez dzieci i rodziców
Lekka i poręczna buteleczka do karmienia. Bardzo fajne jest to w butelce,że istnieje możliwość wymiany pięciu smoczków o różnym stopniu wypływu.
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See arvustus tehti tootele SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
MarlenaU
04/01/2015
Polska
Świetna butelka. Serdecznie polecam:)
Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
MarlenaU
04/01/2015
Polska
Świetna butelka. Serdecznie polecam:)
Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Kliinilise uuringu tulemused näitasid, et kahenädalased beebid nutsid koolikutevalust vähem kui muu pudeliga toidetud beebid. (Uuringu korraldas Laste Tervise Instituut (Institute of Child Health) 2008. a Londonis.)
Kliinilise uuringu tulemused näitasid, et Aventi pudeli abil toidetud kahenädalastel lastel esines koolikuid vähem kui muu turu juhtiva pudeliga toidetud lastel, eriti öösiti.