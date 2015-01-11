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  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg

Tootmine lõpetatud

Philips AventLutipudel Classic PES

SCF660/27

4.9
| (10) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
Valunutt on beebide kõige tavalisem nutmiskäitumise ilming. Philips Aventi täiustatud klassikaline toitmispudel vähendab märgatavalt koolikuid*** ja valunuttu. Eriti väheneb öine valunutt.**
Kuva kõik eelised

Aitab teie beebit rahustada, eriti öösiti**

Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg

  • 2 pudelit

  • 125ml

  • vastsündinule sobiva vooga lutiga

  • 0k+

Kliiniliselt on tõestatud, et vähendab märkimisväärselt valunuttu

Kliiniliselt on tõestatud, et vähendab märkimisväärselt valunuttu

Uni ja toit on teie beebi tervise ja õnnelikkuse seisukohast üliolulised. Pistelise kliinilise katsega uuriti, kas laste lutipudeli kuju mõjutab beebi käitumist. Selgus, et Philips Aventi pudel Classic vähendas valunuttu märgatavalt (keskmiselt 28 minutit päevas) võrreldes teiste katses osalenud pudelitega (46 min vs 74 min, p = 0,05). Eriti kehtis see öise aja kohta.**

Võimaldab õhul voolata pudelisse, mitte teie beebi kõhtu

Võimaldab õhul voolata pudelisse, mitte teie beebi kõhtu

Kui beebi sööb, paindub Aventi luti ainulaadne ääris, võimaldades õhul liikuda beebi kõhu asemel pudelisse. Just nagu rinnaga toitmisel, kui beebi juhib piimavoogu.

Saadaval on viis erinevat luti vookiirust

Saadaval on viis erinevat luti vookiirust

Saadaval on viis erinevat luti vookiirust.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

10

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

11/01/2015

Polska

Polska

Lubiana przez dzieci i rodziców

Lekka i poręczna buteleczka do karmienia. Bardzo fajne jest to w butelce,że istnieje możliwość wymiany pięciu smoczków o różnym stopniu wypływu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

04/01/2015

Polska

Polska

Świetna butelka. Serdecznie polecam:)

Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

04/01/2015

Polska

Polska

Świetna butelka. Serdecznie polecam:)

Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Kliinilise uuringu tulemused näitasid, et kahenädalased beebid nutsid koolikutevalust vähem kui muu pudeliga toidetud beebid. (Uuringu korraldas Laste Tervise Instituut (Institute of Child Health) 2008. a Londonis.)

  2. Kliinilise uuringu tulemused näitasid, et Aventi pudeli abil toidetud kahenädalastel lastel esines koolikuid vähem kui muu turu juhtiva pudeliga toidetud lastel, eriti öösiti.