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  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
  • Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg

Tootmine lõpetatud

Philips AventLutipudel Classic PES

SCF663/17

4.7
| (101) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet
Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg
Valunutt on beebide kõige tavalisem nutmiskäitumise ilming. Philips Aventi täiustatud klassikaline toitmispudel vähendab märgatavalt koolikuid*** ja valunuttu. Eriti väheneb öine valunutt.**
Kuva kõik eelised

Aitab teie beebit rahustada, eriti öösiti**

Mõnus söögiaeg, mõnus uneaeg

  • 1 pudel

  • 9 untsi / 260 ml

  • Aeglase vooga lutt

  • 1k+

Kliiniliselt on tõestatud, et vähendab märkimisväärselt valunuttu

Kliiniliselt on tõestatud, et vähendab märkimisväärselt valunuttu

Uni ja toit on teie beebi tervise ja õnnelikkuse seisukohast üliolulised. Pistelise kliinilise katsega uuriti, kas laste lutipudeli kuju mõjutab beebi käitumist. Selgus, et Philips Aventi pudel Classic vähendas valunuttu märgatavalt (keskmiselt 28 minutit päevas) võrreldes teiste katses osalenud pudelitega (46 min vs 74 min, p = 0,05). Eriti kehtis see öise aja kohta.**

Võimaldab õhul voolata pudelisse, mitte teie beebi kõhtu

Võimaldab õhul voolata pudelisse, mitte teie beebi kõhtu

Kui beebi sööb, paindub Aventi luti ainulaadne ääris, võimaldades õhul liikuda beebi kõhu asemel pudelisse. Just nagu rinnaga toitmisel, kui beebi juhib piimavoogu.

Saadaval on viis erinevat luti vookiirust

Saadaval on viis erinevat luti vookiirust

Saadaval on viis erinevat luti vookiirust.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

101

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

2

29/12/2020

Polska

Polska

Bardzo wygodna butelka.

Butelka wykonana z dobrej jakości materiału. Miarka na butelce jest wyraźna i po dłuższym stosowaniu nie ściera się. Butelka nie sprawia kłopotów przy myciu. Nie ma kolek. Nic się z niej nie leje. Dziecko uwielbia butelkę i nie chcę innej.

Positiivsed omadused

Wygodna, ładna, szybka w myciu.

Negatiivsed omadused

Nie ma

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

29/12/2020

Polska

Polska

Doskonała butelka

Używam już jej od dwóch miesięcy, jest bardzo dobrym produktem. Smoczek idealnie podpasował dziecku, jego kształt idealnie odwzorowuje pierś, dzięki czemu nie sprawia kłopotu kp i dokarmianie butelką. Od momentu zastosowania butelek avent zmniejszyły się boleści brzuszka Maluszka.

Positiivsed omadused

Kształt butelki idealnie dopasowuje się do ręki, smoczek podobny do kształtu piersi, idealny przeplyw w smoczku, odpowiednia cena do jakości

Negatiivsed omadused

Brak wad

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/02/2018

Polska

Polska

Jest super!

Żadna, ale to żadna butelka antykolkowa nie jest tak łatwa w obsłudze jak Avent. Zdecydowanie mój ulubieniec - łatwość składania, użytkowania, mycia i pasuje do każdego podgrzewacza. Baja! A co najważniejsze, córa nie łyka powietrza i nie ulewa.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +

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Lahtiütlused

  1. Kliinilise uuringu tulemused näitasid, et kahenädalased beebid nutsid koolikutevalust vähem kui muu pudeliga toidetud beebid. (Uuringu korraldas Laste Tervise Instituut (Institute of Child Health) 2008. a Londonis.)

  2. Kliinilise uuringu tulemused näitasid, et Aventi pudeli abil toidetud kahenädalastel lastel esines koolikuid vähem kui muu turu juhtiva pudeliga toidetud lastel, eriti öösiti.