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Tootmine lõpetatud
Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
Emad on meie klassikalise sarja pudelit usaldanud juba 30 aastat. Kliinilised uuringud on tõestanud, et pudel, mis on loodud mõnusaks ja mugavaks toitmiseks, vähendab koolikuvalu ja ebamugavustunnet.*
1 pudel
125ml
vastsündinule sobiva vooga lutiga
0k+
Ainulaadne painduv klapp sobitub beebi imemisrütmiga. Piim voolab täpselt beebi valitud kiirusega ning vähendab ülesöömist ja väljaajamist, krooksusid ja gaase.
Uni ja toit on teie beebi tervise ja õnnelikkuse seisukohast üliolulised. Pistelise kliinilise katsega uuriti, kas laste lutipudeli kuju mõjutab beebi käitumist. Selgus, et Philips Aventi pudel Classic vähendas valunuttu märgatavalt (keskmiselt 28 minutit päevas) võrreldes teiste katses osalenud pudelitega (46 min vs 74 min, p = 0,05). Eriti kehtis see öise aja kohta.**
Tänu unikaalsele kujule on pudelit maksimaalselt mugav ükskõik millises suunas käes hoida, seda isegi beebi tillukestes kätes.
5.0
5-st
22
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
monikaG94
29/01/2016
Polska
AVENT najlepszy
Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
aneczka84
29/01/2016
Polska
AVENT najlepszy
Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
IwonkaB
16/05/2015
Polska
Polecam
Butelka Classic+ - jest bardzo wytrzymałą butelką; - jest bardzo lekka; - łatwa w utrzymaniu czystości; - posiada dobry system odpowietrzania; - nie powoduje kolek u dziecka; - dziecko nie ma problemu z trzymaniem butelki; - ma ładny, zgrabny fason. Polecam dla wszystkich maluszków.
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See arvustus tehti tootele SCF680/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF680/17 Butelka dla niemowląt Classic +
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011
Kliinilise uuringu tulemused näitasid, et Aventi pudeli abil toidetud kahenädalastel lastel esines koolikuid vähem kui muu turu juhtiva pudeliga toidetud lastel, eriti öösiti.