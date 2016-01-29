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Tootmine lõpetatud

Philips AventKlassikalise sarja lutipudel

SCF680/17

5

| (22) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*

Emad on meie klassikalise sarja pudelit usaldanud juba 30 aastat. Kliinilised uuringud on tõestanud, et pudel, mis on loodud mõnusaks ja mugavaks toitmiseks, vähendab koolikuvalu ja ebamugavustunnet.*

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Usaldusväärne valik juba 30 aastat

Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*

  • 1 pudel

  • 125ml

  • vastsündinule sobiva vooga lutiga

  • 0k+

Hõlbus haarata tänu lutil olevale ainulaadsele klapile

Ainulaadne painduv klapp sobitub beebi imemisrütmiga. Piim voolab täpselt beebi valitud kiirusega ning vähendab ülesöömist ja väljaajamist, krooksusid ja gaase.

Kliiniliselt on tõestatud, et vähendab märkimisväärselt valunuttu

Kliiniliselt on tõestatud, et vähendab märkimisväärselt valunuttu

Uni ja toit on teie beebi tervise ja õnnelikkuse seisukohast üliolulised. Pistelise kliinilise katsega uuriti, kas laste lutipudeli kuju mõjutab beebi käitumist. Selgus, et Philips Aventi pudel Classic vähendas valunuttu märgatavalt (keskmiselt 28 minutit päevas) võrreldes teiste katses osalenud pudelitega (46 min vs 74 min, p = 0,05). Eriti kehtis see öise aja kohta.**

Ergonoomiline kuju maksimaalseks mugavuseks

Ergonoomiline kuju maksimaalseks mugavuseks

Tänu unikaalsele kujule on pudelit maksimaalselt mugav ükskõik millises suunas käes hoida, seda isegi beebi tillukestes kätes.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

22

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

29/01/2016

Polska

Polska

AVENT najlepszy

Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam

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See arvustus tehti tootele SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

29/01/2016

Polska

Polska

AVENT najlepszy

Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

16/05/2015

Polska

Polska

Polecam

Butelka Classic+ - jest bardzo wytrzymałą butelką; - jest bardzo lekka; - łatwa w utrzymaniu czystości; - posiada dobry system odpowietrzania; - nie powoduje kolek u dziecka; - dziecko nie ma problemu z trzymaniem butelki; - ma ładny, zgrabny fason. Polecam dla wszystkich maluszków.

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See arvustus tehti tootele SCF680/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF680/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. 0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011

  2. Kliinilise uuringu tulemused näitasid, et Aventi pudeli abil toidetud kahenädalastel lastel esines koolikuid vähem kui muu turu juhtiva pudeliga toidetud lastel, eriti öösiti.