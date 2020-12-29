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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
1 pudel
260 ml
Aeglase vooga lutt
1k+
Ainulaadne painduv klapp sobitub beebi imemisrütmiga. Piim voolab täpselt beebi valitud kiirusega ning vähendab ülesöömist ja väljaajamist, krooksusid ja gaase.
Uni ja toit on teie beebi tervise ja õnnelikkuse seisukohast üliolulised. Pistelise kliinilise katsega uuriti, kas laste lutipudeli kuju mõjutab beebi käitumist. Selgus, et Philips Aventi pudel Classic vähendas valunuttu märgatavalt (keskmiselt 28 minutit päevas) võrreldes teiste katses osalenud pudelitega (46 min vs 74 min, p = 0,05). Eriti kehtis see öise aja kohta.**
Tänu unikaalsele kujule on pudelit maksimaalselt mugav ükskõik millises suunas käes hoida, seda isegi beebi tillukestes kätes.
4.7
5-st
101
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
ANIA122
29/12/2020
Polska
Bardzo wygodna butelka.
Butelka wykonana z dobrej jakości materiału. Miarka na butelce jest wyraźna i po dłuższym stosowaniu nie ściera się. Butelka nie sprawia kłopotów przy myciu. Nie ma kolek. Nic się z niej nie leje. Dziecko uwielbia butelkę i nie chcę innej.
Positiivsed omadused
Wygodna, ładna, szybka w myciu.
Negatiivsed omadused
Nie ma
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See arvustus tehti tootele SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Marlenka25
29/12/2020
Polska
Doskonała butelka
Używam już jej od dwóch miesięcy, jest bardzo dobrym produktem. Smoczek idealnie podpasował dziecku, jego kształt idealnie odwzorowuje pierś, dzięki czemu nie sprawia kłopotu kp i dokarmianie butelką. Od momentu zastosowania butelek avent zmniejszyły się boleści brzuszka Maluszka.
Positiivsed omadused
Kształt butelki idealnie dopasowuje się do ręki, smoczek podobny do kształtu piersi, idealny przeplyw w smoczku, odpowiednia cena do jakości
Negatiivsed omadused
Brak wad
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See arvustus tehti tootele SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
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See arvustus tehti tootele SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
ZadowolonaA
12/02/2018
Polska
Jest super!
Żadna, ale to żadna butelka antykolkowa nie jest tak łatwa w obsłudze jak Avent. Zdecydowanie mój ulubieniec - łatwość składania, użytkowania, mycia i pasuje do każdego podgrzewacza. Baja! A co najważniejsze, córa nie łyka powietrza i nie ulewa.
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See arvustus tehti tootele SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +
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See arvustus tehti tootele SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011
Kliinilise uuringu tulemused näitasid, et Aventi pudeli abil toidetud kahenädalastel lastel esines koolikuid vähem kui muu turu juhtiva pudeliga toidetud lastel, eriti öösiti.