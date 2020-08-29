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Tootmine lõpetatud

Philips AventLaste kahe kausiga komplekt 6k+

SCF708/00

5
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Julgustab sööma lõbusa õppimise kaudu
Philips Aventi lastekausside komplekt SCF708/00 teie lapse erinevate arenguetappide tarbeks
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Emade poolt üle maailma soovitatud bränd1

Kausside komplekt väikelastele

Julgustab sööma lõbusa õppimise kaudu

  • Valge

Arendatud koostöös juhtivate lastepsühholoogidega

Arendatud koostöös juhtivate lastepsühholoogidega

0% BPA-d

Sobib mikrolaineahjus kasutamiseks

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

29/08/2020

Україна

Україна

Тарелки очень удобные.

Хорошие тарелки, хорошее качество , силиконовые резинки на тарелках это очень удобно, не скользит по столу.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

21/06/2019

Україна

Україна

Забавный дизайн и хорошее качество

Тарелочки начали использовать с началом прикорма, хорошее качество, яркие, дочке нравится кушать из них

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

01/04/2019

Україна

Україна

Отличное приобретение. Хороши в эксплуатации

Отличное качество. Ребенку интересно кушать. Также имеют резиновое покрытие на дне, не скользят. Картинки качественные, не выгорают, не царапаются. В микроволновке тоже все отлично. В общем и целом достойная посуда для ребенка. К тому же не бьются ) Рекомендую

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

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  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 8139 ema ja lapse hooldusbrändide ning toodete kasutajat. 