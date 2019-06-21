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  • Pehme otsaga võõrutuslusikad
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  • Pehme otsaga võõrutuslusikad
  • Pehme otsaga võõrutuslusikad
  • Pehme otsaga võõrutuslusikad
  • Pehme otsaga võõrutuslusikad
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  • Pehme otsaga võõrutuslusikad
  • Pehme otsaga võõrutuslusikad
  • Pehme otsaga võõrutuslusikad

Tootmine lõpetatud

Philips AventLaste võõrutuslusikad 6k+

SCF710/00

4.9
| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Pehme otsaga võõrutuslusikad
Philips Aventi laste võõrutuslusikad SCF710/00 teie lapse erinevate arenguetappide tarbeks
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Emade poolt üle maailma soovitatud bränd1

Aventi võõrutustarbed

Pehme otsaga võõrutuslusikad

0% BPA-d

Lihtne puhastada ja nõudepesumasinas pestav

Pikk käepide

Pikk käepide

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

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Arvustused

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4.9

5-st

7

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
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21/06/2019

Україна

Україна

Яркие и удобные!

Очень удобные ложечки, удобно набирать пюре, ничего не растекается, дочке очень нравится грызть ручки ложечки, они мягкие и хорошо даются)

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See arvustus tehti tootele SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Remek kanalak

A vidám szín leköti a kicsi figyelmét, az ergonomikus forma pedig a szülőnek könnyebbség etetéskor. vastag nyél később persze a babának is jobb fogást biztosít. Puha kanálvég a baba ínyével nagyon kíméletes, nem félek, ha ráharap a kanálra.

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See arvustus tehti tootele SCF710/00 Avent Etetőkanál

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See arvustus tehti tootele SCF710/00 Avent Etetőkanál

28/06/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent”

Este un produs foarte bun pentru începerea diversificării...

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See arvustus tehti tootele SCF710/00 Linguri înţărcat pt. copii p. 6 luni

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF710/00 Linguri înţărcat pt. copii p. 6 luni

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