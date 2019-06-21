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Tootmine lõpetatud
4.9
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Анна2821
21/06/2019
Україна
Яркие и удобные!
Очень удобные ложечки, удобно набирать пюре, ничего не растекается, дочке очень нравится грызть ручки ложечки, они мягкие и хорошо даются)
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See arvustus tehti tootele SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.
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See arvustus tehti tootele SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Remek kanalak
A vidám szín leköti a kicsi figyelmét, az ergonomikus forma pedig a szülőnek könnyebbség etetéskor. vastag nyél később persze a babának is jobb fogást biztosít. Puha kanálvég a baba ínyével nagyon kíméletes, nem félek, ha ráharap a kanálra.
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See arvustus tehti tootele SCF710/00 Avent Etetőkanál
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See arvustus tehti tootele SCF710/00 Avent Etetőkanál
Flp10
28/06/2018
România
Recenzie din campania Philips Avent”
Este un produs foarte bun pentru începerea diversificării...
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See arvustus tehti tootele SCF710/00 Linguri înţărcat pt. copii p. 6 luni
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See arvustus tehti tootele SCF710/00 Linguri înţărcat pt. copii p. 6 luni
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 8139 ema ja lapse hooldusbrändide ning toodete kasutajat.
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