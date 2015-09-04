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  • Julgustab sööma lõbusa õppimise kaudu
  • Julgustab sööma lõbusa õppimise kaudu
  • Julgustab sööma lõbusa õppimise kaudu
  • Julgustab sööma lõbusa õppimise kaudu
  • Julgustab sööma lõbusa õppimise kaudu

Tootmine lõpetatud

Philips AventLaste söögikomplekt 6k+

SCF716/00

4.9
| (16) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Julgustab sööma lõbusa õppimise kaudu
Philips Aventi beebi söögikomplekt SCF716/00 teie lapse erinevate arenguetappide tarbeks
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Emade poolt üle maailma soovitatud bränd1

Söögiajakomplekt väikelastele

Julgustab sööma lõbusa õppimise kaudu

  • BPA-vaba

Arendatud koostöös juhtivate lastepsühholoogidega

Arendatud koostöös juhtivate lastepsühholoogidega

0% BPA-d

Lihtne puhastada ja nõudepesumasinas pestav

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

16

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

04/09/2015

Lietuva

Lietuva

Puiku

Labai džiaugiamės šiuo indų rinkiniu: ryškios spalvos ir paveikslėliai prikaustydavo vaikučio dėmesį, dubenėlis neslysta, o įrankiai labai švelnių formų, kurios tikrai neužgavo vaiko.

See arvustus tehti tootele SCF716/00 Mažylių maitinimo rinkinys, 6 mėn. ir daugiau

See arvustus tehti tootele SCF716/00 Mažylių maitinimo rinkinys, 6 mėn. ir daugiau

04/07/2019

Україна

Україна

Philips Avent-для меня самая самая лучшая т.м.по производству детских принадлежностей.

Тарелочки Philips Avent -самые лучшие и качественные!Мы ими пользуемся полгода и очень довольны качеством.Нравится дизайн,также очень удобны в использовании(не скользят,так как есть на обратной стороне прорезиненное основание).Спасибо,компании за эксклюзивные товарчики !

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

10/04/2019

Україна

Україна

Очень удобная и красивая посуда

Пользуемся с 6 мес. Очень удобные тарелочки и приборы. Качественные материалы. Рисунок не стерся. Малышу удобно держать в ручках ложечку и вилочку и учиться кушать самостоятельно. Всем рекомендую!

See arvustus tehti tootele SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

See arvustus tehti tootele SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

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