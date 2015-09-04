30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
BPA-vaba
4.9
5-st
16
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Jurga
04/09/2015
Lietuva
Puiku
Labai džiaugiamės šiuo indų rinkiniu: ryškios spalvos ir paveikslėliai prikaustydavo vaikučio dėmesį, dubenėlis neslysta, o įrankiai labai švelnių formų, kurios tikrai neužgavo vaiko.
See arvustus tehti tootele SCF716/00 Mažylių maitinimo rinkinys, 6 mėn. ir daugiau
See arvustus tehti tootele SCF716/00 Mažylių maitinimo rinkinys, 6 mėn. ir daugiau
Надежда
04/07/2019
Україна
Philips Avent-для меня самая самая лучшая т.м.по производству детских принадлежностей.
Тарелочки Philips Avent -самые лучшие и качественные!Мы ими пользуемся полгода и очень довольны качеством.Нравится дизайн,также очень удобны в использовании(не скользят,так как есть на обратной стороне прорезиненное основание).Спасибо,компании за эксклюзивные товарчики !
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.
AlisaAlexa
10/04/2019
Україна
Очень удобная и красивая посуда
Пользуемся с 6 мес. Очень удобные тарелочки и приборы. Качественные материалы. Рисунок не стерся. Малышу удобно держать в ручках ложечку и вилочку и учиться кушать самостоятельно. Всем рекомендую!
See arvustus tehti tootele SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.
See arvustus tehti tootele SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 8139 ema ja lapse hooldusbrändide ning toodete kasutajat.