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  • Julgustab sööma lõbusa õppimise kaudu
  • Julgustab sööma lõbusa õppimise kaudu
  • Julgustab sööma lõbusa õppimise kaudu
  • Julgustab sööma lõbusa õppimise kaudu
  • Julgustab sööma lõbusa õppimise kaudu
  • Julgustab sööma lõbusa õppimise kaudu

Tootmine lõpetatud

Philips AventAventi kohandatav harjutuslusikas 6k +

SCF722/00

4.7
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Julgustab sööma lõbusa õppimise kaudu
Philips Aventi kohandatav harjutuslusikas on loodud spetsiaalselt iseseisvalt sööma õppimiseks. Sellel on painduv käepide ja ots, mida saate kohandada vastavalt lapse haardele ja arenevatele võimetele.
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Emade poolt üle maailma soovitatud bränd1

Laske oma lapsel ise sööma õppida

Julgustab sööma lõbusa õppimise kaudu

Beebi esimene ise söömise lusikas

Kohandatav käepide ja lusikaots

Sobitub lapse haardega ning söömise arenguetappidega

Perfektne väikestele kätele – ideaalne iseseisvaks söömiseks

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

02/07/2018

România

România

Suuuper

O super lingurita,cu adevarat flexibila si moale,perfecta pentru inceperea diversificarii,bebe nu se loveste la gingii si nici nu scartie pe dintisor!!

See arvustus tehti tootele SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

See arvustus tehti tootele SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

02/01/2017

България

България

Kinnitatud ostja

Добър продукт

Единствен недостатък можеше да идва с кутийка за съхранение.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +

29/06/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent

Materiale f bune. Nu am utilizat neaparat funcția de îndoire. Bebe o adora

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

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Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 8139 ema ja lapse hooldusbrändide ning toodete kasutajat. 