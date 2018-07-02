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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Sobitub lapse haardega ning söömise arenguetappidega
4.7
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Anca1234
02/07/2018
România
Suuuper
O super lingurita,cu adevarat flexibila si moale,perfecta pentru inceperea diversificarii,bebe nu se loveste la gingii si nici nu scartie pe dintisor!!
See arvustus tehti tootele SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
See arvustus tehti tootele SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
siklop
02/01/2017
България
Kinnitatud ostja
Добър продукт
Единствен недостатък можеше да идва с кутийка за съхранение.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +
Roxana22
29/06/2018
România
Recenzie din campania Philips Avent
Materiale f bune. Nu am utilizat neaparat funcția de îndoire. Bebe o adora
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 8139 ema ja lapse hooldusbrändide ning toodete kasutajat.