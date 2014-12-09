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32
p
Päevad
11
t
Tunnid
44
m
Minutid
40
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
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Philips Aventi toidunõude reisikomplektis on üks suur sektsioonidega toidunõu, kaks eemaldatavat väikest nõud, integreeritud võõrutuslusikas ja imav matt lekete vältimiseks. Ideaalne komplekt igale lastega reisivale emale.
Reisikomplekt
Philips Aventi toidunõude reisikomplektis on üks suur sektsioonidega kaanega toidunõu ja kaks eemaldatavat väikest kaantega nõud, mis sobivad suurepäraselt suupistete või väikeste portsjonite söötmiseks.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Małgosia13
09/12/2014
Polska
Wygoda i funkcjonalność
Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Małgosia13
09/12/2014
Polska
Wygoda i funkcjonalność
Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
AgaCh
06/12/2014
Polska
Szczerze polecam.
Produkt bardzo praktyczny. Niezastąpiony w wyprawach z dzieckiem. Szczerze polecam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 8139 ema ja lapse hooldusbrändide ning toodete kasutajat.