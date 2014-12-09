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Tootmine lõpetatud

Philips AventAventi toidunõude reisikomplekt 6k+

SCF724/00

5

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Liikvel olles toitmine on nüüd palju mugavam

Philips Aventi toidunõude reisikomplektis on üks suur sektsioonidega toidunõu, kaks eemaldatavat väikest nõud, integreeritud võõrutuslusikas ja imav matt lekete vältimiseks. Ideaalne komplekt igale lastega reisivale emale.

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Emade poolt üle maailma soovitatud bränd1

Loodud liikvel olles toitmiseks

Liikvel olles toitmine on nüüd palju mugavam

  • Reisikomplekt

Toidunõude reisikomplekt

Philips Aventi toidunõude reisikomplektis on üks suur sektsioonidega kaanega toidunõu ja kaks eemaldatavat väikest kaantega nõud, mis sobivad suurepäraselt suupistete või väikeste portsjonite söötmiseks.

Turvalised kaaned, mis hoiavad ära tilkumise ning hoiavad toidunõu hügieenilisena

Turvalised kaaned, mis hoiavad ära tilkumise ning hoiavad toidunõu hügieenilisena

Sisaldab integreeritud võõrutuslusikat ja imavat matti

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

09/12/2014

Polska

Polska

Wygoda i funkcjonalność

Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

09/12/2014

Polska

Polska

Wygoda i funkcjonalność

Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

06/12/2014

Polska

Polska

Szczerze polecam.

Produkt bardzo praktyczny. Niezastąpiony w wyprawach z dzieckiem. Szczerze polecam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

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