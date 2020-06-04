30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
SCF751/00
Tilgavaba joomine
7 untsi / 200 ml
6k+
.
Kallutatud tila lihtsustab esimeste lonksude võtmist, pead liigselt taha kallutamata.
See Philips Aventi tass on tehtud BPA-vabast materjalist.
4.1
5-st
72
Auhinnad
GhosTAngeL
04/06/2020
Polska
Sprawdzajcie co kupujecie
Na stronie Rossmana jest pokazany model SCF751 A w sklepie na półce jest model SCF746 Czyli opcja bez zaworka .
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Gosiaanka
02/03/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Sucha podłoga
Przy wprowadzeniu innych produktów niż mleko zaczęliśmy podawać wodę. Podajemy do ręki gotowi do wycierania podłogi a tu nic nie kapie. Dziecko zadowolone bo silikonowy dziubek pozwala trochę pogryzc a trochę się napić. My zadowoleni bo nic nie trzeba suszyć. Polecamy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Ala1212
15/06/2015
Polska
Ten produkt jest super:)
Kubeczek jest świetny, naprawde nie kapie i bardzo szybko dziecko uczy sie z niego pić a kształt rączek jest idealny dla małego dziecka:)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF751/00 Kubek z ustnikiem
Põhineb 2023. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahuloluküsitlusel, milles osales 10 109 ema ja lapse hooldustoodete kasutajat